Amy Winehouse: Seht hier bisher unveröffentlichtes „In My Bed“-Videomaterial

Der neu aufgetauchte Clip zeigt 20 Jahre alte Outtakes vom Videodreh mit der Soul-Sängerin.

Obwohl Amy Winehouse schon 2004 zur Single-Auskopplung „In My Bed“ von ihrem Debütalbum FRANK (2003) einen Musikclip herausbrachte, gibt es jetzt genau dazu wieder etwas Neues zu sehen. Denn auf dem YouTube-Kanal der am 23. Juli 2011 verstorbenen Sängerin wurde ein weiteres Video zum Stück, bestehend aus Outtakes vom damaligen Dreh, hochgeladen.

Auch die neue „In My Bed“-Videoversion zeigt die damals 20-jährige Winehouse mit einem Gitarrenkoffer in der Hand durch eine leere Hotellobby schlendern und singen. Im Laufe des fast vier Minuten langen Bewegtmaterials im Retro-Look schließt sie sich noch einer Begleitband in einem Ballsaal an. Dazu sind immer auch die Lyrics zum Track eingeblendet.

Das neue „In My Bed“-Video:

20-jähriges Jubiläum

Anlass für das Teilen des neuen Clips ist das 20-jährige Jubiläum des ursprünglichen „In My Bed“-Musikvideos. Dieses wurde am 05. April 2004 veröffentlicht. Zudem wird es zum 02. Februar eine Neuauflage von FRANK geben. Diese neue Version wird als zwei Picture-Vinyl-Disc-Set zu kaufen sein – zum einen mit dem Cover-Artwork des Originalalbums und zum anderen zusätzlich mit Bildern von Valerie Philips, die damals das Fotoshooting für die Platte übernahm.

Amy-Winehouse-Biopic

Am 18. April erscheint zudem das Winehouse-Biopic „Back to Black“ von Regisseurin Sam Taylor-Johnson („Fifty Shades of Grey“) in den deutschen Kinos. Der Film soll die bewegten Jahre der Sängerin (gespielt von Marisa Abela, bekannt aus „Industry“) in London sowie ihren Aufstieg in der Branche näher bringen.