Bilderbuch bringen mit „Baby, dass du es weißt“ den nächsten neuen Song heraus

U-U-Uuuuuund wieder einer: Bilderbuch haben den nächsten neuen Song aus ihrem kommenden Album GELB IST DAS FELD veröffentlicht. Zu „Baby, dass du es weißt“ gibt es auch ein Video, das mit wackeligen Kameras im Studio aufgenommen wurde.

Vorab ließen Bilderbuch mit der Doppelsingle „Nahuel Huapi/Daydrinking“, „Zwischen deiner und meiner Welt“, der weiteren Doppelsingle „Schwarzes Karma“ / „Ab und Auf“ sowie „I’m Not Gonna Lie“ bereits über ein halbes Dutzend Songs aus ihrem neuen Album hören.

Auf Tour wollen Bilderbuch mit ihrem neuen Album auch gehen, bisher wurden die Termine aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie nicht verschoben oder abgesagt. Die meisten Konzerte sind bereits ausverkauft. Am 19. März traten Bilderbuch zudem als Headliner beim Solidaritätskonzert „We Stand With Ukraine“ im Wiener Ernst-Happel-Stadion auf.

BILDERBUCH AUF „GELB IST DAS FELD“-TOUR 2022 – DIE TERMINE

08/04/22 Hamburg – Elbphilharmonie AUSVERKAUFT

10/04/22 München – Isar Philharmonie AUSVERKAUFT

11/04/22 Berlin – Philharmonie AUSVERKAUFT

19/04/22 Wiesbaden – Kurhaus

20/04/22 Köln – Philharmonie AUSVERKAUFT

21/04/22 A-Salzburg – Großes Festspielhaus

22/04/22 A-Linz – Brucknerhaus AUSVERKAUFT

24/04/22 CH-Zürich – Kaufleuten

05/05/22 A-Wien – Arena Open Air AUSVERKAUFT

06/05/22 A-Wien – Arena Open Air AUSVERKAUFT

07/05/22 A-Wien – Arena Open Air

30/06/22 A-Graz – Kasematten Open Air AUSVERKAUFT

01/07/22 A-Graz – Kasematten Open Air

Bilderbuch aus Wien veröffentlichten bisher sechs Studioalben. Das aktuelle VERNISSAGE MY HEART erschien 2019.

Hier der Text von „Baby, dass du es weißt“:

der trick gegen einsamkeit

gegen die eitelkeit

ich bin für dich bereit

baby dass du es weißt

baby dass du es weißt

der trick gegen einsamkeit

ich nehme deinen schweiß

baby dass du es weißt

baby dass du es weißt

oh baby dass du es weißt

ich nehme deinen schweiß

oh baby dass du es weißt

der trick gegen einsamkeit

gegen die eitelkeit

ich bin für dich bereit

baby dass du es weißt

baby dass du es weißt

der trick gegen einsamkeit

lege mich in dich rein

baby dass du es weißt

baby dass du es weißt

oh baby dass du es weißt

ich nehme deinen schweiß

oh baby dass du es weißt

der trick gegen einsamkeit

ich nehme deinen schweiß

lege mich in dich rein

ich bin für dich bereit

baby dass du es weißt

baby dass du es weißt

sex mit dir tag und nacht

ich hab die fantasie

atme die luft aus dir

ich zieh mir leder an

ich hab so viel idee

baby dass du es weißt

baby dass du es weißt

baby dass du es weißt

ich nehme deinen schweiß

oh baby dass du es weißt

oh baby dass du es weißt

ich nehme deinen schweiß

baby dass du es weißt

lege mich in dich rein

baby dass du es weißt

baby dass du ah

ich zieh mir leder an

der lange weg heim