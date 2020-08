„Ice Cream“: Seht hier das Video zum neuen Song von BLACKPINK und Selena Gomez

Die K-Pop-Band BLACKPINK scheint es nicht nur Lady Gaga angetan zu haben, auf deren CHROMATICA-Single „Sour Candy“ Jisoo, Jennie, Rosé und Lisa 2020 als Feature-Gäste zu hören waren. Auch Popstar Selena Gomez hat sich mit der koreanischen Girlgroup zusammengetan und nun die gemeinsame Single „Ice Cream“ veröffentlicht.

„Ice Cream“ im Stream hören und sehen:

Im Video zum Song tanzen BLACKPINK durch quietschbunte Kulissen, während sich Selena Gomez als sexy Eisverkäuferin gibt. Der Song ist nach „How You Like That“ die zweite Single vom angekündigten Albumdebüt der K-Pop-Band. Dieses soll am 2. Oktober 2020 erscheinen und den soliden Titel THE ALBUM tragen. Das Artwork zur Platte hat die Gruppe ebenfalls bereits geteilt.

Die physischen Versionen von THE ALBUM sollen laut BLACKPINKS Label YG Entertainment außerdem zahlreiche Fan-Specials enthalten – wie beispielsweise Mini-Fotobücher, Postkarten oder Poster. Das Album sowie das Merchandise können auf der offiziellen Website der Band schon jetzt vorbestellt werden.

BLACKPINK veröffentlichten 2017 eine erste selbstbetitelte japanische EP. 2018 folgte das Mini-Album SQUARE UP auf Koreanisch. Beide Veröffentlichungen wurden anschließend noch im selben Jahr in dem Compilation-Werk BLACKPINK IN YOUR AREA zusammengebracht. 2019 erschien zudem bei Interscope Records die EP KILL THIS LOVE.