Bon Iver kündigen neues Album „i, i” an – zwei neue Songs im Stream

Bon Iver haben ein neues Album angekündigt. „i, i“, so der Titel, soll am 30. August bei Jagjaguwar/Cargo erscheinen. 13 neue Songs sollen darauf zu hören sein. Mit „Hey, Ma“ und „U (Man Like)“ hatten Justin Vernon und seine Band bereits zwei Songs daraus veröffentlicht, zwei weitere folgen jetzt.

Hört und seht „Jelmore“ und „Faith“ hier als Lyric-Videos im Stream:

„i, i“ wurde in West Texas und Wisconsin aufgenommen, wird Bon Ivers viertes Album sein und einen Zyklus vervollständigen: Demnach sei das Folkdebüt FOR EMMA, FOREVER AGO ein Winteralbum gewesen, der Nachfolger BON IVER, BON IVER stand für den Frühling, das nach fünf Jahren Pause erschienene 22, A MILLION für einen „verstörten“ Sommer.

Justin Vernon sagt über sein neues Album, es fühle sich wie die erwachsenste und vollständigste Platte an, die er bisher gemacht habe: „It feels like when you get through all this life, when the sun starts to set, and what happens is you start gaining perspective. And then you can put that perspective into more honest, generous work.” Der Albumtitel sei bewusst offen und kryptisch gewählt: „The title of the record can mean whatever it means to you or me. It can mean deciphering and bolstering one’s identity. It can be how important the self is and how unimportant the self is, how we’re all connected.“

Der Kern seiner Studioband bestand diesmal aus Sean Carey, Andrew Fitzpatrick, Mike Lewis, Matt McCaugha, t Rob Moose und Jenn Wasner. Unterstützt wurden sie unter anderem von James Blake, Brad und Phil Cook, Aaron und Bryce Dessner (The National), Bruce Hornsby, Channy Leaneagh, Naeem, Velvet Negroni, Marta Salogni, Francis Starlite, Moses Sumney und TU Dance.

Bon Ivers aktuelles Album 22, A MILLION erschien im September 2016. ME-Autor Daniel-C. Schmidt vergab 5 von 6 Sternen und schrieb in seiner Rezension: „Ein paar der Tracks sind so vielschichtig, überzogen mit Auto-Tune, Multitracks und Loops, es knistert hier, es pocht da, dass man sie zwar wieder und wieder anhören kann und jedes Mal etwas Neues entdeckt.“

Im Oktober 2018 traten Bon Iver in Berlin auf, hier unsere Livekritik über den „Superstar der Indieherzen“.

In einer Woche könnt Ihr das Spektakel selbst erleben: Am 19. Juli werden Justin Vernon und Band auf dem Open-Air-Gelände des Wiesbadener Schlachthofs auftreten – präsentiert vom Musikexpress. Zwei Tage später treten Bon Iver als Headliner beim Melt Festival auf.

Bon Ivers neues Album „i, i“ – die Tracklist:

Yi

iMi

We

Holyfields,

Hey, Ma

U (Man Like)

Naeem

Jelmore

Faith

Marion

Salem

Sh’Diah

RABi

Bon Ivers neues Album „i, i“ – das Artwork:

Bon Ivers neues Album „i, i“ kann auf der Homepage der Band vorbestellt werden.