Melt Festival 2019: Bon Iver als Headliner bestätigt

Foto: Taylor Hill / Getty Images. All rights reserved.

Das Melt Festival hat am Dienstag den ersten Headliner für seine 2019er-Ausgabe angekündigt, und das ist nicht irgendwer: Am 21. Juli 2019, dem Festival-Sonntag, werden Bon Iver „eine exklusive Festival-Show“ spielen.

Nachdem die Festival-Verantwortlichen bereits in der vergangenen Woche anteaserten, dass in dieser Woche die erste Ankündigung folgen würde, posteten sie am Dienstagnachmittag folgendes Video auf Facebook:

Weitere Acts sollen in den kommenden Tagen angekündigt werden. Laut Veranstalter lohne bereits am Mittwoch ein Besuch des Instagram-Accounts des Melt Festivals, dort sollen weitere Bestätigungen folgen.

Noch gibt es Early-Bird-Tickets zum Preis von 119 Euro für das gesamte Festivalwochenende. In der nächsten Stufe werden die Karten 129, in der dritten und finalen Phase 139 Euro, jeweils zzgl. 5 Euro Müllpfand, kosten.

Das Melt Festival 2019 findet vom 19. bis 22. Juli auf der Halbinsel Ferropolis bei Gräfenhainichen statt.

Bon Iver auf Europa-Tour 2019

Justin Vernon und seine Mitmusiker aka Bon Iver gaben im November ein exklusives Konzert in der Berliner Max-Schmeling-Halle. Im August war Vernon bereits wegen des von ihm mit kuratierten People-Festival in der Hauptstadt.

Der Melt-Auftritt wird nicht ihr einziger Deutschland-Auftritt 2019 sein: Die Band wird am 19. Juli wird auf dem Open-Air-Gelände des Wiesbadener Schlachthofs auftreten – präsentiert vom Musikexpress.

Wer einen Konzertbesuch lieber mit einem Kurzurlaub verbinden möchte: Bon Iver werden im Sommer 2019 außerdem mindestens vier Festivals in Europa bespielen:

2. Juni 2019 – All Points East (London, Großbritannien)

6.-8. Juni 2019 – Northside Festival (Aarhus, Dänemark)

12. Juni 2019 – Bergenfest (Bergen, Norwegen)

13. Juli 2019 – Nos Alive Oeiras (Lissabon, Portugal)

Bon Ivers aktuelles Album, 22, A MILLION, wurde im September 2016 veröffentlicht. ME-Autor Daniel-C. Schmidt vergab 5 von 6 Sternen und schrieb in seiner Rezension:

„Ein paar der Tracks sind so vielschichtig, überzogen mit Auto-Tune, Multitracks und Loops, es knistert hier, es pocht da, dass man sie zwar wieder und wieder anhören kann und jedes Mal etwas Neues entdeckt.“

„22, A MILLION“ auf Amazon.de kaufen

Wann (und ob) mit einem neuen Album Bon Ivers zu rechnen ist, ist bisher unbekannt.