Bratans und Bratinas geschockt: Capital Bras Tour wird erneut abgesagt

Nachdem Capital Bra bereits im vergangenen Jahr seine gesamten Festival-Auftritte canceln musste, folgte am Dienstag (4. April) auf Instagram der nächste Dämpfer für alle „Bratans und Bratinas“: Offenbar hat der Veranstalter „Stand In Front GmbH“ die komplette Tour 2023 abgesagt.

Capi wandte sich per Instagram-Story an seine Fans und verkündete: „Bratans und Bratinas, mir wird gerade mitgeteilt, dass meine Tour vom Veranstalter abgesagt wird. Ich hätte sie wahnsinnig gern gespielt!!! Das tut mir unendlich leid. Mehr kann und will ich heute dazu nicht sagen.“

Grund für Tourabsage noch ungeklärt

Dabei bleibt die Frage nach dem Grund der Absage bislang ungeklärt. Auf Nachfrage von etwa hiphop.de, so heißt es dort, wollte der Veranstalter keine Stellung beziehen. Außerdem wirbt die Agentur nach wie vor auf ihrer Website mit der Tour, während die Portale der Ticketanbieter „Ticketmaster“ und „Eventim“ die Konzerte bereits als abgesagt anzeigen. Wer bereits Tickets für die Tour gekauft hat, kann sich auf den Seiten der Anbieter sein Geld rückerstatten lassen.

Im Anschluss an die Absage-Story lud Capital Bra heute (5. April) um 8 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine weitere Instagram-Story hoch. Diese zeigt den sich im Urlaub befindenden 28-Jährigen, während er sagt, er versuche weiterhin lustige Stories zu machen, damit seine Fans etwas zu lachen hätten. Aber eigentlich sei aktuell gar nichts witzig. Er sei wegen einer bestimmten Sache, die passiert ist „sehr, sehr sauer.“ Er werde zu einem späteren Zeitpunkt mehr dazu sagen. Er beschloss die Story mit dem Versprechen, er kriege „das alles wieder hin!“

Capital Bra, der mit bürgerlichem Namen Vladislav Balovatsky heißt, ist einer der kommerziell erfolgreichsten Deutschrapper aller bisherigen Zeiten. Seine Alben BERLIN LEBT (2018), CB6 (2019) und CB7 (2020) erreichten Platz 1 in den deutschen Charts. Sein immenser Einfluss auf die deutsche Jugendkultur ist nicht von der Hand zu weisen. Capital Bra ist mehrmals in beliebten TV-Shows aufgetreten, zum Beispiel bei Late Night Berlin, moderiert von Klaas Heufer-Umlauf. Mit BraTee hat er zudem eine eigene Eistee-Marke auf den Markt gebracht, mit Gangstarella eine eigene Tiefkühlpizza.