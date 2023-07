Depeche Mode in Berlin: Setlist, Tickets, Anfahrt & Wetter

DM spielen am 7. und 9. Juli eine Show im Berliner Olympiastadion. Hier gibt's alle Infos.

Am Freitag (7. Juli) spielen Depeche Mode das erste von zwei Konzerten im Berliner Olympiastadion. Aufgrund der großen Nachfrage gibt es am Sonntag (9. Juli) eine Zusatzshow, bei der Depeche Mode auf der Bühne des Stadions am Olympiapark stehen – und Fans die Gelegenheit haben, Dave Gahans und Martin Gores Band live zu erleben.

Im Zuge ihrer aktuellen „Memento-Mori“-Tour traten DM in den vergangenen Wochen schon in zahlreichen Stadien auf, wie beispielsweise in der Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, im Olympiastadion in München, sowie im Frankfurter Deutsche Bank Park.

Im Vorprogramm wird am Freitag (7. Juli) die französische Musikerin Jehnny Beth (Savages) zu sehen sein. Am Sonntag (9. Juli) haben Depeche Mode zur Unterstützung die britische Trip-Hop-Band Hælos aus London im Vorprogramm. Sie beginnen jeweils um 19 Uhr.

Setlist

Zuletzt gab es die folgenden Songs häufig bei den Konzerten zu hören:

Speak to Me (Outro)

My Cosmos Is Mine

Wagging Tongue

Walking in My Shoes

It’s No Good

Sister of Night

In Your Room (Zephyr Mix)

Everything Counts

Precious

Speak to Me / My Favourite Stranger

A Question of Lust / Home

Soul With Me (Acoustic)

Ghosts Again

I Feel You“

A Pain That I’m Used To (Jacques Lu Cont Remix)

World in My Eyes (für Andrew Fletcher)

Wrong

Stripped

John the Revelator

Enjoy the Silence

Zugabe

Waiting for the Night (Acoustic) /Condemnation (Acoustic)

Just Can’t Get Enough

Never Let Me Down Again

Personal Jesus

Tickets

Letzte Tickets für die Open-Air-Show am Freitag (7. Juli) sind über Ticketmaster erhältlich. Dabei handelt es sich meist um Resale-Tickets – also Karten, die von Fans an Fans weiterverkauft werden. Daher können die Ticketpreise stark variieren und vom Originalpreis abweichen. Wer in der ersten Reihe stehen will, muss beispielsweise 287,50 Euro hinblättern. Karten für normale Stehplätze im Innenraum kosten zwischen 161,28 Euro und 116,15 Euro. Tickets für Tribünenplätze werden für bis zu 401,35 Euro gehandelt.

Für den Gig am Sonntag (9. Juli) gibt es die Möglichkeit, über Eventim an sogenannte FanSale-Tickets zu kommen. Auch hier handelt es sich um Tickets, die von privaten Verkäufer:innen an Fans weitergegeben werden. Die Ticketpreise beginnen hier bei 98,90 Euro. Bei Ticketmaster erhält man noch Tickets zum Originalpreis. Dort bezahlt man für einen Stehplatz 135,50 Euro. Die weiteren offiziellen Ticketpreise variieren zwischen 118,25 Euro und 174,00 Euro.

Anfahrt

Olympiastadion

Olympischer Platz 3

14053 Berlin

An diesem Konzertwochenende ist in Berlin außerdem der Loveparade-Nachfolger Rave the Planet angedacht. Da es dadurch in der gesamten Stadt zu zahlreichen Straßensperrungen kommen kann, wird den Konzertbesucher:innen empfohlen, das Auto stehen zu lassen und stattdessen die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen.

U-Bahn

Mit der U-Bahnlinie U2 erreichen Konzertbesucher:innen den U-Bahnhof Olympiastadion. Von dort aus ist es nur ein kurzer Fußweg bis zum Stadion (Eingang Osttor: 500 m, Eingang Südtor: 870 m). Die durchschnittliche Fahrdauer beträgt 14 Minuten vom Zoologischen Garten, 24 Minuten vom Potsdamer Platz und 34 Minuten vom Alexanderplatz.

S-Bahn

Mit der S-Bahnlinie S5 erreicht man den S-Bahnhof Olympiastadion. Auch von dort aus sind es nur ein paar Minuten Fußweg bis zum Stadion (Eingang Südtor über den Ausgang Flatowallee: 200 m, Eingang Osttor über den Ausgang Trakehner Allee: 250 m). Die durchschnittliche Fahrdauer liegt bei sieben Minuten vom Bahnhof Spandau, 14 Minuten vom Zoologischen Garten, 22 Minuten von der Friedrichstraße bzw. 26 Minuten vom Alexanderplatz.

Bus

Mit dem Buslinien M49 und 218 erreichen Konzertbesucher:innen die Haltestelle Flatowallee. Diese liegt fußläufig zum Olympiastadion. Mit der Buslinie 104 erreicht man den U-Bahnhof Neu-Westend. Von dort aus kann man entweder direkt zum Stadion gehen oder eine weitere Haltestelle mit der U-Bahnlinie U12 zum Bahnhof Olympiastadion fahren.

Wetter

Das Wetter wird am Freitag (7. Juli) angenehm warm mit sommerlichen Temperaturen von 25 Grad und wolkenlosem Himmel. Ab 22 Uhr kühlt es auf etwa 20 Grad ab. Mit Regen ist an diesem Konzert-Freitag nicht zu rechnen. Auch in der Nacht wird es klar und es bleibt trocken.

Am Sonntag (9. Juli) wird es in Berlin noch heißer, dafür aber bewölkt. Bis zum Abend halten sich die Temperaturen bei circa 29 Grad. In der Nacht fallen diese dann auf knapp 23 Grad. Der Himmel bleibt auch in der Nacht leicht bewölkt. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt derzeit bei null Prozent.