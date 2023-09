Diddy (Puff Daddy) kehrt mit neuem Album zurück: „The Love Album: Off the Grid“

Diddy alias Puff Daddy feiert ersten Release nach 10 Jahren Pause

Nachdem Sean „Diddy“ Combs vor zwei Wochen seine Rückkehr in die Musikwelt verkündete, feiert er am heutigen Freitag (15. September) den Release seines neuen Albums „The Love Album: Off the Grid“. Mit diesem zeigt er nach einer zahnjährigen Platten-Pause erneut seine Liebe zur Kunst und zum Geschichtenerzählen.

Für sein neues Werk arbeitete Diddy mit Künstlern wie The Weekend, Justin Bieber und John Legend zusammen. Zum Song „Another One of Me“ feat. The Weekend, 21 Savage & French Montana liefert er jetzt schon das offizielle Musikvideo.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Herausgegeben von R&B-Label Love Records, das Combs selbst 2021 gegründet hatte, soll„Off the Grid“ den aktuellen Wandel im R&B und die Entwicklung zu Künstlerpartnerschaften und Zusammenarbeit verkörpern, wie es in der Pressemitteilung heißt.