„Dogs of Berlin“ auf Netflix: Berlin wird zum Kriegsgebiet

Seit einiger Zeit verfolgt Netflix eine Strategie, nach der in jedem Land mit einem attraktiven Markt auch eigene Serien produziert werden. In England gibt es „The Crown“, aus Brasilien kam „3 Percent“ und aus Frankreich beispielsweise „Marseille“, die teure Seifenoper, die im Marketing plötzlich zu „House of Cards“ werden sollte – und deren zweite Staffel dann auch kaum noch jemanden außerhalb von Frankreich interessiert hat. Auch in Deutschland wird mittlerweile fleißig im Auftrag von Netflix gedreht. Allein für 2019 ist die Produktion von fünf neuen Serien angekündigt worden.

Im Dezember 2017 startete mit „Dark“ bereits die ersten deutsche Netflix-Serie, die innerhalb kürzester Zeit zum großen Erfolg wurde. Nutzer rätselten online über die Bedeutung der vielen Zeitsprünge und die Zukunft der Show, es gab diverse Filmpreise und die Bestellung neuer Episoden, die aktuell im Großraum Berlin gedreht werden. Doch vor 2019 wird „Dark“ nicht mit der zweiten Staffel starten, weshalb „Dogs of Berlin“ in Deutschland die volle Aufmerksamkeit bekommen wird.

„Dogs of Berlin“ wird eine Kriminalgeschichte erzählen, die sich zwischen Clan-Milieu und Fußballbetrieb abspielt. Ein deutsch-türkischer Nationalspieler wird ermordet aufgefunden, der erste Verdacht führt in viele Richtungen. Nazis aus Marzahn? Berliner Mafia? Türkische Clans? Fahri Yardim („jerks.“) und Felix Kramer spielen Kommissare, die in dem Fall ermitteln.

Der erste lange Trailer zur Serie ist nun erschienen (zuvor gab es nur einen Teaser), Christian Alvart inszeniert alle zehn Folgen der ersten Staffel. Alvart hat in der Vergangenheit zwar den ziemlich fantastischen „Antikörper“ und den berühmten Borowski-Tatort „Der stille Gast“ gedreht. Allerdings hat er auch die ziemlich grausamen „Tatort“-Episoden mit Til Schweiger zu verantworten. Wir sind also gespannt, an welchem Ende der Skala „Dogs of Berlin“ landen wird.

Die ausführliche Kritik zur Serie erscheint bei uns am 15. November.

„Dogs of Berlin“ auf Netflix – offizieller Trailer: