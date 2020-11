Eminem veröffentlicht Rework seines „Without Me“-Musikvideos

Foto: Getty Images for iHeartMedia, Kevin Winter. All rights reserved.

Es ist einer der größten Hits in Eminems Karriere: Am 11. November knackte der Rapper mit seinem Song „Without Me“ eine Milliarde Klicks auf YouTube. Zur Feier des Tages veröffentlichte der Rapper nun eine neue HD-Version des mittlerweile 18 Jahre alten Musikvideos.

„Without Me“ hier in HD-Qualität sehen:

Eminem – Without Me (Official Music Video) auf YouTube ansehen

Schaut man auf die Klickzahlen, so ist „Without Me“ Eminems erfolgreichster Song überhaupt. Er stellt damit sogar seinen ebenfalls weltbekannten Song „Lose Yourself“ (960 Mllionen Klicks) in den Schatten. Auf dem offiziellen Twitter-Account seines Labels Shady Records postete der Rapper nun: „Ihr habt so lange gewartet…“, und verlinkte das offizielle Musikvideo des Songs, das man ab sofort in einer aktualisierten HD-Version auf YouTube sehen kann.

Der Song stammt von Eminems viertem Studioalbum THE EMINEM SHOW, das am 26. Mai 2002 veröffentlicht wurde. Damals war es das meistverkaufte Album, sowohl in den USA als auch weltweit. 2011 wurde das Album mit dem Diamantstatus ausgezeichnet und zählt seitdem zu den kommerziell erfolgreichsten Rap-Alben aller Zeiten.