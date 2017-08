Forscher haben ein prähistorisches Krokodil nach Lemmy Kilmister benannt

Es scheint unter Wissenschaftlern langsam in Mode zu kommen, neu entdeckte Spezies nach Popmusikern zu benennen: Im April tauften zwei Forscher eine im Regenwald Venezuelas aufgetane Ameisen-Art Sericomyrmex radioheadi unter anderem mit der Begründung, dass sich Radioheads Musik hervorragend als Begleitung dazu geeignet habe, stundenlang ins Mikroskop zu starren. Wenige Wochen zuvor wurde eine Schrimps-Spezies nach Pink Floyd benannt. Und nun hat ein prähistorisches Krokodil den wohl treffendsten Namen verpasst bekommen, den es kriegen konnte: Lemmysuchus obtusidens, frei nach der Ende 2015 verstorbenen Motörhead-Legende Lemmy Kilmister.

Fearsome Jurassic crocodile, Lemmysuchus obtusidens, has been named after Motörhead’s frontman Lemmy: https://t.co/Twg74EDoHK pic.twitter.com/OMeINOVEFf — NaturalHistoryMuseum (@NHM_London) 8. August 2017

Die Begründung der Kuratorin Lorna Steel des Natural History Museum in London lässt keinen Zweifel daran zu, dass auch Lemmy Kilmister seine Freude an der Namenswahl gehabt hätte: Das Krokodil sei „one of the nastiest sea creatures to have ever inhabited the Earth“ gewesen.

Die Überreste des Lemmy-Krokodils wurden bereits Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, aber zusammen mit anderen Funden falsch kategorisiert. Bis jetzt.