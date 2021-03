Giveon & Daniel Caesar landen mit Justin Bieber und „Peaches“ ersten Nummer-1-Hit

Die R&B-Sänger Giveon und Daniel Caesar haben ihren ersten Billboard-Hot-100-Hit gelandet – und zwar mit „Peaches“, der Single, die sie zusammen mit Justin Bieber herausgebracht haben. Der Track ist auch auf Biebers Album JUSTICE zu hören, das ebenfalls nur kurz nach seiner Veröffentlichung (Anfang des Monats) die Spitze der Charts stürmt.

Giveon und Daniel Caesar bedanken sich bei Justin Bieber

Da Giveon und Daniel Caesar ja vor allem die Gastsänger auf Biebers Track sind, bedanken sich die beiden Musiker nun in den Sozialen Medien besonders bei dem Popstar – eben weil er ihnen die Chance zu so einem umfassenden Erfolg ermöglichte „Wow meine erste Nummer 1! Danke an JB, dass ich Teil von diesem Moment sein darf“, schrieb Giveon auf seinem Instagram-Account dazu. „Es fühlt sich noch besser an, weil ich es mit meinen Bros geschafft habe“, fügt er hinzu.

Daniel Caesar machte es ihm nach und sagte in seiner Instagram-Story, dass er „ewig dankbar“ sein werde, seine erste Nummer 1 in den Billboard Hot 100 dank Justin Bieber erreicht zu haben.

Giveon startet durch

Vor allem Giveon ist kein neues Gesicht mehr in der Szene und befindet sich derzeit auf dem besten Weg, ein absoluter Weltstar zu werden. Vergangene Woche erreichte er einen weiteren Meilenstein, denn sein Album WHEN IT´S ALL SAID AND DONE…TAKE TIME konnte auf Platz 5 der Billboard 200 klettern. Die Platte befindet sich außerdem derzeit auf Platz 2 der Top-R&B-Alben-Charts, hinter AFTER HOURS von The Weeknd.

Auch Drake hat das außergewöhnliche Talent von Giveon schon früh bemerkt. 2020 war der Musiker auf seinem Track „Chicago Freestyle“ vertreten, der ihm seither viel Aufmerksamkeit zukommen ließ und auf die Karte von vielen weiteren Stars setzte. Und auch seine neue Single „Heartbreak Anniversary“ konnte innerhalb von zwei Wochen allein auf YouTube 22 Millionen Aufrufe verzeichnen.