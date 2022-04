Hört Arcade Fires neuen Song „Unconditional I (Lookout Kid)“ hier im Stream

Arcade Fire haben nach dem im März veröffentlichten Doppelsong „The Lightning I, II“ ihre zweite neue Single veröffentlicht. „Unconditional I (Lookout Kid)“, so ihr Name, feierte am Mittwoch in Zane Lowes Apple-Music-Show seine Premiere.

Hört den neuen Song von Arcade Fire hier im Stream:

Einen Auszug daraus ließ die Band aus Montreal und New Orleans vorab auf Instagram hören:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Arcade Fire (@arcadefire)

Ebenda schrieb Sänger Win Butler über die neue Single:

„There’s nothing saccharine about unconditional love in a world that is coming apart at the seams. WE need each other, in all of our imperfection. Lookout Kid is a reminder, a lullaby for the end times, sung to my son, but for everyone… Trust your heart, trust your mind, trust your body, trust your soul. Shit is going to get worse before it gets better, but it always gets better, and no one’s perfect.

Let me say it again.

No one’s perfect.“

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Arcade Fire (@arcadefire)

Schon seit dem 12. April teaserten Arcade Fire eine neue Single auf ihren sozialen Kanälen an. Während eines Überraschungsauftritts beim diesjährigen Coachella-Festival feierte „Unconditional I (Lookout Kid)“ seine Livepremiere.

Ebenfalls auf Instagram kündigten Arcade Fire ein eigenes Magazin an, das zusammen mit einer CD in ihrem Shop bestellbar ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Arcade Fire (@arcadefire)

Arcade Fires sechstes Album WE erscheint am 6. Mai 2022 und damit rund fünf Jahre nach dessen Vorgänger EVERYTHING NOW. Produziert wurde es von Nigel Godrich (Radiohead) sowie von Arcade Fires Win Butler und Reginé Chassagne selbst. Als Gäste werden darauf unter anderem ihr neunjähriger Sohn, Butlers Mutter an der Harfe sowie Peter Gabriel zu hören sein.

Mehr über Arcade Fire erfahrt Ihr in der kommenden Musikexpress-Ausgabe 06/2022.