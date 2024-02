Kanye West löst Taylor Swift als Top-Künstlerin weltweit auf Spotify ab

VULTURES 1 ist auch auf dem ersten Platz der Apple- und iTunes-Charts.

Mit der Platte VULTURES 1 hat es Kanye West, zusammen mit Ty Dolla $ign, nicht mal eine Woche nach Veröffentlichung kurzzeitig an die Spitze der Spotify-Top-Artists geschafft. Mit dem ersten Platz hat West außerdem kurzzeitig die Popsängerin Taylor Swift für einen Tag abgelöst. Diese war nach Ty Dolla $ign auf den dritten Platz der daily Top-Künstler:innen weltweit gerutscht. In der Liste vom 11. Februar überholte Swift jedoch wieder und übernahm die Spitzenposition.

Aber nicht nur das: VULTURES 1 hat es auf den ersten Platz der weltweiten Apple- und iTunes-Charts geschafft. Die Platte wurde unabhängig produziert und war zuerst nicht auf Spotify und YouTube verfügbar.

Viele Eskapaden vor Album-Release

Die neueste West-Platte war bereits vor Release umstritten, da unter anderem das ursprüngliche Artwork des Covers der rechtsextremen Band Burzum ähnelte. Zudem fiel West in den vergangenen Monaten immer wieder wegen antisemitischer Aussagen auf und ließ es sich nicht nehmen, in dem Song „Vultures“ über die Thematik zu witzeln. In einer Zeile singt er übersetzt: „Wie kann ich antisemitisch sein, wenn ich gerade eine jüdische Schlampe gefickt habe.“

Und auch Rockmusiker Ozzy Osbourne machte deutlich, mit dem Rapper nicht in Verbindung gebracht werden zu wollen. West wollte für den Song „Carnival“ ein Sample des Black-Sabbbath-Stücks „Iron Man“ verwenden, obwohl Osbourne ihm die Nutzung explizit untersagt hatte. Als sich der 46-Jährige über das Verbot hinwegsetzte, bezeichnete der britische Sänger ihn in einem Statement als Antisemiten. „Carnival“ ist der derzeit (Stand 14.02 15:35 Uhr) am häufigsten gespielte Song weltweit auf Spotify und Apple Music.

Weitere VULTURE-Alben sollen folgen

VULTURE 2 und VULTURE 3 sollen außerdem angeblich am 8. März 2024 und am 5. April 2024 erscheinen.