Kendrick Lamar zeigt sich verwirrt über den Frieden zwischen Kanye West und Drake

Kendrick Lamar hat heute (13. Mai) sein lang erwartetes fünftes Studioalbum MR. MORALE & THE BIG STEPPERS veröffentlicht. Auf dem Song „Father Time“ äußert er sich kurz zu der überraschenden Versöhnung zwischen Kanye West und Drake im Jahr 2021:

„Als Kanye wieder mit Drake zusammenkam, war ich etwas verwirrt / Ich bin wohl noch nicht so reif wie ich denke, ich muss noch etwas heilen“, rappt Lamar in dem Track.

Lamar widmet sich der Selbsterkenntnis

„Father Time“ mit einem Gastauftritt von dem britischen Musiker Sampha, ist der fünfte Song auf MR. MORALE & THE BIG STEPPERS . Auf dem Track gibt sich Lamar selbstkritisch und analysiert sein Verhalten und die Unfähigkeit, Gefühle zu zeigen. Diese Probleme rühren aus seiner Kindheit, in der es wenig Raum für Mitgefühl und Liebe gab, wie Lamar in folgenden Zeilen beschreibt:

„I got daddy issues, that’s on me

Lookin‘ for, „I love you,“ rarely empathizin‘ for my relief

A child that grew accustomed, jumping up when I scraped my knee

‚Cause if I cried about it, he’d surely tell me not to be weak

Daddy issues, hid my emotions, never expressed myself

Men should never show feelings, being sensitive never helped

His momma died, I asked him why he goin‘ back to work so soon?

His first reply was, „Son, that’s life, the bills got no silver spoon“

Versöhnung mündete in Benefizkonzert

Nach einem jahrelangen Streit begruben Kanye West und Drake 2021 ihr Kriegsbeil per Social-Media-Post. Zuvor überzeugte J Prince Kanye West eine öffentliche Stellungnahme in Richtung Drake zu formulieren. West kam der Bitte nach und gab öffentlich ein Friedensangebot ab, auf das Drake einging.

Schließlich spielten die beiden Rapper sogar ein Benefizkonzert im Coliseum in Los Angeles für den Gefängnisinsassen Larry Hoover. Hoover ist ein Mitbegründer der Straßenbande Gangster Disciples und verbüßt sechs lebenslange Haftstrafen in der Vollzugsanstalt ADX Florence in Colorado.