Liam Gallagher will komplette Oasis-Alben live spielen

Liam Gallagher möchte gern die ersten drei Oasis-Alben in Gänze live performen. Das sagte er der britischen Musikzeitschrift Q.

Während seiner Solo-Tour – im März kommt er auch in Köln und Berlin vorbei – spielte er kürzlich bereits einige Titel der Band, wie etwa „Rock ‘n‘ Roll Star“ und „Morning Glory“.

Sein Wunsch sei es, DEFINITELY MAYBE, (WHAT’S THE STORY) MORNING GLORY? und BE HERE NOW komplett auf Konzerten zu spielen. Und die anderen vier Platten der Gruppe? „Fuck the rest, no one cares after that“, so der Musiker.

An Weihnachten twitterte Liam zuletzt versöhnliche Weihnachtsgrüße an seinen Bruder Noel. Eine Oasis-Reunion soll aber nicht zu erwarten sein.

Liam Gallagher ist mit seinem Solodebüt AS YOU WERE am 4. März in Köln (Palladium) und am 5. März in Berlin (Columbiahalle) zu hören und zu sehen.