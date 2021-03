Lieber Likörchen: Finch Asozial nimmt sich musikalische Auszeit

Foto: YouTube. All rights reserved.

Vergangenen Montag verkündete Finch Asozial in einer Instagram-Video, dass er sich eine Auszeit von der Musikindustrie nehmen werde. Stattdessen will er sich in der nächsten Zeit auf ein anderes Projekt konzentrieren.

Keine neue Musik, dafür aber Likör

Erst vor einem Monat veröffentlichte der Musiker seine FLIESENTISCH ROMANTIK 2 EP, welche sich auf Platz 2 der deutschen Albumcharts positionieren konnte. Doch offenbar ist Musik derzeit nicht das, was den „Bassdrum“-Interpreten vollkommen zufrieden macht. In dem kurzen Video erklärte er, dass er seiner neuen Frucht-Likör-Marke „Fürstenbach“ in den nächsten Monaten seine volle Aufmerksamkeit widmen möchte. Er habe bemerkt, dass dieses Projekt ihm derzeit „am meisten Spaß macht“. Weiterhin erklärt der Rapper, dass es mit der Musik aufgrund der aktuellen Lage „ein bisschen schwierig ist“.

Abstand zu sozialen Medien

Dabei machte Finch auch deutlich, dass sein Rückzug aus der Musikbranche bedeutet, dass er in nächster Zeit „sehr sehr inaktiv“ auf den sozialen Medien sein wird. Für seine aktuelles Vorhaben rund um „Fürstenbach“ könne er bequem aus dem Hintergrund agieren.

Wann genau „Finchiboy“ wieder als Musiker auf dem Bildschirm zu sehen ist, bleibt zunächst unklar. Allerdings versicherte er den Fans, dass er definitiv zurückkehren und mit dem „nächsten Akt“ fortfahren wird. Nun will er jedoch erst mal ein bisschen Kraft und Energie tanken. Auf seinem Instagram-Profil löschte er zudem all seine Beiträge bis auf die neueste Ankündigung. Sein Profilbild ist nun das Logo seines Frucht-Likörs.