Limestone Festival: Post Malone, Seeed und Skepta im Juni live erleben

Es ist eine Premiere: In diesem Jahr wird erstmalig das Limestone Festival in Moosburg bei München stattfinden. Vom 13. bis 14. Juni versammeln sich dafür Pop-, HipHop- und R&B-Fans am See des Aquaparks Moosburg. Zur Feier des neuen Open Airs in Süddeutschland konnten so einige Genre-Größen gewonnen werden. Austin Richard Post, alias Post Malone, wird beispielsweise dort sein einziges Konzert in Deutschland spielen. Aber auch Seeed, Kontra K, Skepta, Rita Ora, Loyle Carner, Joey Bada$$, Kelvyn Colt und Action Bronson ermöglichen dem Festival einen Start mit vielseitigen Talenten.

Insgesamt treten an dem Wochenende im Juni 25 Acts auf zwei Bühnen im Grünen auf. Für Entspannung sorgt der anliegende Strand, für die nötige Abkühlung in der Sommerhitze der Moosburger See. Besonders herbeigesehnt wird der Auftritt des mehrfach Grammy-nominierten Post Malone, der sich sonst auf deutschen Bühnen rar macht. In kürzester Zeit hat es der aus Dallas stammende Produzent und R&B-Musiker geschafft, sich eine feste Fanbase aufzubauen. In Texas hat er sogar sein eigenen Festival auf die Beine gestellt. Sein aktuelles drittes Album HOLLYWOOD’S BLEEDING erschien im September 2019 und brachte Stars wie Halsey, Ozzy Osbourne und Travis Scott als Gäste zusammen.

Alle bisher bekanntgegebenen Acts vom Limestone Festival im Überblick:

Post Malone

Skepta

Kontra K

Seeed

Rita Ora

Action Bronson

Joey Bada$$

Loyle Carner

Kelvyn Colt

Tickets für beide Tage gibt es hier ab 149 Euro zu kaufen. Mit den streng limitierten VIP-Pässen könnt Ihr u.a. noch die schwimmende Terrasse auf dem See nutzen.