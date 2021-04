Macaulay Culkin und Brenda Song sind zum ersten Mal Eltern geworden

Zwei ehemalige Kinderstars haben ein Kind bekommen: „Kevin – Allein zu Haus“-Schauspieler Macaulay Culkin und Brenda Song, die mit der Disney-Serie „Hotel Zack und Cody“ bekannt geworden ist, sind zum ersten Mal Eltern geworden. Wie das Paar dem Magazin „Esquire“ berichtete, wurde Dakota Song Culkin am Montag, den 05. April 2021, in Los Angeles geboren mit einem Gewicht von 3,07 Kilogramm. „Wir sind überglücklich“, ließ die Familie über die Zeitschrift verlauten. Der Sohn des Paars wurde nach Culkins Schwester Dakota benannt, die im Jahr 2008 bei einem tragischen Autounfall ums Leben kam.

Das Paar versuchte schon länger, schwanger zu werden

Sowohl Brenda Song als auch Macaulay Culkin wurden bereits im jungen Alter berühmt – der 40-jährige Schauspieler erlangte weltweite Bekanntheit mit seiner Rolle als Kevin in den Weihnachtsfilmen „Kevin – Allein zu Haus“ und „Kevin – Allein in New York“. Brenda Song spielte über mehrere Staffeln hinweg die Rolle der London Tipton in der Kinderserie „Hotel Zack und Cody“. Zu ihren jüngsten Engagements gehörten eine Gastrolle bei der Sitcom „New Girl“ sowie eine Rolle in der Show „Dollface“, die auf Hulu läuft. Das Paar lernte sich im Jahr 2019 bei den Dreharbeiten zu dem Film „Changeland“ kennen. Dass die beiden Kinderwünsche hegen, war jedoch kein Geheimnis: Bereits im vergangenen Jahr deutete der 40-jährige Schauspieler an, dass das Paar versuche, schwanger zu werden.

„Du kannst nicht in seiner Nähe sein und nicht glücklich sein“

Macaulay Culkin ist aktuell als Schauspieler, Musiker und Künstler aktiv – so ist er unter anderem Teil der Comedy-Rockband The Pizza Underground und bei dem Künstlerkollektiv 3MB aktiv, das sich aus ihm und den New Yorker Musikern Adam Green und Toby Goodshank zusammensetzt. Seine nächste Filmrolle hat Culkin in der zehnten Staffel der Horror-Serie „American Horror Story“. In einem Interview aus dem vergangenen Jahr erzählte Song, dass Culkin ihr bei der Krebserkrankung ihrer Mutter zur Seite gestanden habe. „Du kannst nicht in seiner Nähe sein und nicht glücklich sein“, so die 33-Jährige über ihren Partner.