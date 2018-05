ME präsentiert: Erlebt den Wahnsinn von Mac DeMarco live auf der Bühne

Foto: Frazer Harrison. All rights reserved.

Ganz ehrlich: Wer würde Mac DeMarco nicht in sein Herz schließen, wenn er oder sie ihn einmal live erlebt hat? Dem verzeiht man sogar ein schiefes Radiohead-Cover von „High & Dry“!

Vergangenen Mai brachte der Slacker aus Kanada sein Album THIS OLD DOG raus. Und auch wenn das sehr entspannt klingt – auf der Bühne lässt Mac DeMarco so richtig die Sau raus.

Das hat er zumindest auf der ersten Tour-Etappe zum Album unter Beweis gestellt und mehrfach für Entzücken gesorgt. Langeweile kommt bei DeMarco nicht auf. Und sowieso: Kreative Pause ist für den Huckleberry Finn der Indie-Szene ein Fremdwort. Um die Wartezeit bis zum neuen Werk zu überbrücken, schenkt uns Mac die bizarre „Met Gala“-EP. Und eine Mini-Tour.



Musikexpress präsentiert: Mac DeMarco auf Deutschland-Tour – hier alle Termine im Überblick

22.10.2018 Leipzig, Werk 2

23.10.2018 Frankfurt, Gibson

24.10.2018 München, Neue Theaterfabrik

Karten gibt’s im Vorverkauf ab 29 Euro (zzgl. Gebühren). Alle weiteren Infos und Ticketlinks gibt es beim Veranstalter.