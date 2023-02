Mit Sia und Brandi Carlile: Miley Cyrus veröffentlicht Tracklist von ENDLESS SUMMER VACATION

Am Montag (27. Februar) enthüllte Miley Cyrus die Tracklist ihres neuen Studioalbums ENDLESS SUMMER VACATION. Das achte Studioalbum erscheint nächste Woche Freitag (10. März) und wird aus 13 Songs bestehen. Der erste Track ist ihre aktuelle Hit-Single „Flowers“, die diverse Rekorde gebrochen hat. Bereits seit knapp sechs Wochen ist der Song auf Platz 1 der Billboard Hot 100 und der britischen Single Charts zu finden. Seit „Wrecking Ball“ ist dies Cyrus‘ bisher erfolgreichste Single in den weltweiten Charts.

Die weiteren Songs von ENDLESS SUMMER VACATION heißen „Jaded“, „Rose Colored Lenses“, „Thousand Miles” (feat. Brandi Carlile), „You“, „Handstand“, „River“, „Violet Chemistry“, „Muddy Feet“ (feat. Sia), „Wildcard“, „Island“ und „Wonder Woman“. Zusätzlich wird es eine Demoversion von „Flowers“ geben, die einer der Co-Autoren des Songs, Michael Pollack, bereits in einem Interview mit Variety erwähnt hat.

Die Tracklist enthüllte Cyrus mit einem kurzen Video auf diversen Social-Madia-Kanälen. Das Video leitet zusätzlich zu ihren bisherigen Instagram-Posts und der Website bereits die Atmosphäre des neuen Albums ein.

Brandi Carlile und Sia sind Fans bereits bekannt

Die Zusammenarbeit mit den Künstlerinnen Brandi Carlile und Sia ist nicht vollkommen überraschend – für ihre NBC-Neujahrsshow „Miley‘s New Year‘s Eve Party“ trat Cyrus schon 2021/22 beziehungsweise 2022/23 mit beiden Songwriterinnen auf. Darüber hinaus wird den meisten Fans der Song „You“ bereits bekannt sein. Auch dieses Lied performte Cyrus das erste Mal bei ihrer Neujahrsshow zum Jahreswecshsel 2021/22. Weitere Auftritte des Songs folgten während ihrer „Attention Tour“ im Jahr 2022. Eine der Live-Aufnahmen von „You“ schaffte es 2022 zudem auf Cyrus‘ ATTENTION: MILEY LIVE-Album.

Die Produktion des Studioalbums erinnert an frühere Alben

Hinsichtlich der Produktion von ENDLESS SUMMER VACATION dürften einige Songs an ihre Alben BANGERZ, Miley Cyrus & HER DEAD PETZ und SHE IS COMING erinnern. Der Produzent Michael L. Williams II aka. Mike Will Made-It kündigte auf Twitter an_ „Ich und Miley haben einen WEITEREN BANGER geschaffen. Ich freue mich darüber so sehr wie damals über WCS [„We Can’t Stop“]“.

