Morrissey schenkt der Menschheit drei bisher unveröffentlichte Songs

Morrissey hat eine Deluxe-Version seines aktuellen Studioalbums LOW IN HIGH SCHOOL mit neun neuen Aufnahmen veröffentlicht, darunter drei noch nie gehörte Stücke.

„This Song Doesn’t End When It’s Over“, „Never Again Will I Be A Twin“ und „Lover-To-Be“ liefern jedoch keine neuen Impulse im musikalischen Spätwerk des ehemaligen The-Smiths-Sängers. In jedem der drei Lieder singt Morrissey im altbewährten mürrisch-leidenden Duktus seine Bandwurmsätze, dazu spielt seine Backing-Band um Boz Boorer mal jovialen, mal sandigen Pop-Rock. Die komplette Deluxe-Version von LOW IN HIGH SCHOOL könnt Ihr hier streamen:

Auf der Deluxe-Version ebenfalls zu finden ist Mozzers Coverversion des Pretenders-Klassikers „Back On The Chain Gang“. Wer noch mehr Cover der Popgeschichte, gesungen von Morrissey, hören möchte, kann sich auf CALIFORNIA SON freuen. So wird nämlich ein in Kürze erscheinendes Coveralbum Morrisseys heißen.