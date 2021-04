MUSIKEXPRESS präsentiert: „Der Supergraben“ – Folge 7

Foto: The Radar Berlin / Leonie Scholl. All rights reserved.

„Der Supergraben“ – Folge 7, mit Stefanie Sargnagel! Diese Woche ist Stefanie Sargnagel zu Gast im Supergraben. Sie hat im Lockdown ihr aktuelles Buch „Dicht“ veröffentlicht und erzählt, was sie dazu inspiriert hat. Außerdem hat sie die freie Zeit genutzt, um ihre Wohnung umzugestalten und ihr Dating-Life auszubauen. Wir vergleichen die verschiedenen Corona-Kulturen in Deutschland, Österreich und Luxemburg und spielen ein Regel-Raten.

Auf der Bühne diese Woche – Die Supererbin selbst mit ihrer aktuellen Single MÄNNERTRÄNEN! Vorher stattet die Supergraben-Produzentin Kim Kapischke noch einen Besuch im Studio ab, und zieht ein Resümee aus den vergangenen sieben Folgen.

Der Supergraben wurde vergangenes Jahr aus der Not heraus als „Quarantäne-Magazin“ gegründet, nun geht der Weg vom Wohnzimmersofa ins große Studio. Die Supererbin empfängt Gäst:innen aus der Musikbranche, denen es so geht wie ihr selbst: Die vor der Corona-Krise geplanten Projekte und Konzerte liegen vorerst auf Eis. Dabei ist der Anspruch der Sendung ein möglichst diverses und handverlesenes Programm zu bieten, in der der Unterhaltungsfaktor nicht zu kurz kommt.

Viel Spaß mit Folge 7! Alle zwei Wochen auf Musikexpress.

Vorschau: Zu Gast im nächsten Supergraben sind The toten Crackhuren im Kofferraum und live auf der Bühne: FLOSS!