Noel Gallagher’s High Flying Birds veröffentlichen neuen Song „A Dream Is All I Need To Get By“

Noel Gallagher Live in Bristol am 1. September 2019

Noel Gallagher’s High Flying Birds haben ihre neue Single „A Dream Is All I Need To Get By“ veröffentlicht. Seit dem 13. September 2019 ist der Song auf allen Streaming-Plattformen zu hören.

Bei dem Song handelt es sich bereits um die zweite Single ihrer bald erscheinenden EP THIS IS THE PLACE. Die erste gleichnamige Single erschien am 05. August 2019.

Die EP der Band von Noel Gallagher erscheint am 27. September 2019.

Ganze zehn Jahre ist die Trennung von Oasis inzwischen her und dennoch fabrizieren die Gallagher-Brüder auch heute noch munter eine Schlagzeile nach der anderen. Ende August 2019 äußerte sich Noel über ein mögliches Oasis-Musical. Dies bezeichnete er als „unvermeidlich“.

So berichtete der Musiker im Gespräch mit der britischen Boulevardzeitung„The Sun“: „Das Musical! Die Leute bequatschen mich damit schon seit zehn Jahren. Und lustigerweise will jeder von ihnen, dass wir es ‚Live Forever‘ nennen.“ Tatsächlich sei Noel diesbezüglich sogar bereits mit einem Briten im Gespräch, „der am Broadway arbeitet und sich mit diesen Dingen auskennt.“

Kurze Zeit später verkündete er bei einem Auftritt in San Diego, dass er eine Petition starten wolle, die sich für die Auflösung der Foo Fighters einsetzt, die sich zuvor auf der Bühne dafür stark gemacht hatten, eine Petition für die Rückkeher Oasis zu starten.

Die neue EP THIS IS THE PLACE wird drei neue Songs und zwei Remixe beinhalten. Die gesamte Tracklist findet Ihr hier:

This Is The Place A Dream Is All I Need To Get By Evil Flower This Is The Place (Dense & Pika Remix) Evil Flower (The Reflex Revision)

Im Sommer 2019 haben Noel Gallagher’s High Flying Birds Festivals in ganz Großbritannien, sowie ihre eigenen groß angelegten Outdoor-Gigs gespielt; darunter auch eine große Heimatstadt-Show im Manchester Heaton Park. Noel Gallagher wird Ende August 2019 zudem mit The Smashing Pumpkins in den USA auf Tour gehen, bevor er im November mit U2 nach Australien geht.