Oasis: Doku über legendäre Knebworth-Konzerte in Planung

Oasis spielten im August 1996 ihre legendären Knebworth-Shows an zwei Tagen vor insgesamt 250.000 Fans. Anlässlich des bevorstehenden 25-jährigen Jubiläums dieser Konzerte kündigte man auf Twitter an, dass noch dieses Jahr ein Dokumentarfilm über die Gigs veröffentlicht wird.

Der Film wird von Jake Scott inszeniert – mit einer Überraschung: Als Produzenten sollen auch die Oasis-Brüder dabei sein.

The gig that defined an era. 2 days in Aug 96, remembered forever by 250k Oasis fans as 1 of the greatest rock‘n’roll events to ever take place on British soil.

The feature length Knebworth concert documentary, directed by Jake Scott, is released later this year. #Knebworth25 pic.twitter.com/k6vwN4XbnG

