Shane MacGowans Witwe teilt emotionale Nachricht zu seiner Beerdigung

„Für alle, die Angst haben, jemanden zu verlieren, sei gesagt, dass Engel auf euch aufpassen.“

Rund eine Woche nach dem Tod des Pogues-Sängers Shane MacGowan hat sich seine Ehefrau Victoria Mary Clarke mit einer bewegenden Nachricht zu seiner Beerdigung auf Social Media gemeldet. Ihr Posting soll nicht nur ihre Gefühle bezüglich der am Freitag (8. Dezember) stattfindenden Beisetzung erklären, sondern auch denen Mut machen, die ebenfalls gerade leiden.

„Ich habe das Gefühl, dass Shane bei mir ist“

Die 57-Jährige präsentiert in einem Instagram-Beitrag ein Foto, welches sie gemeinsam mit ihrem Ehemann zeigt, Hände haltend und lachend. Sie schreibt dazu: „Morgen ist Shanes Beerdigung, was schwer zu begreifen ist und ich wahrscheinlich auch eine Weile nicht glauben werde.“ Sie führt fort: „Shane hasste Beerdigungen und weigerte sich, zu ihnen zu gehen, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Deshalb ist es unglaublich, dass so viele Menschen zu seiner Beerdigung kommen wollen und dass so viele wunderbare Menschen ihr Herz und ihre Seele dafür einsetzen, dass sie großartig, magisch und unvergesslich für ihn und für uns, die wir zurückbleiben, wird.“

Shane MacGowan wurde 65 Jahre alt und verstarb am 30. November 2023. Nachdem er monatelang gegen eine schwere Enzephalitis kämpfte, starb er nach Angaben von Clarke an den Folgen einer Lungenentzündung. „Ich habe das Gefühl, dass Shane die ganze Zeit bei mir ist und dass er intensive Wertschätzung und Dankbarkeit empfindet und dass er immer noch Liebe ❤️ an alle sendet, vielleicht auf eine noch stärkere Weise von dort aus, wo er jetzt ist“, schreibt sie weiter.

Liebeserklärung und Mitgefühl für Leidensgenossen

„Ich hätte mir als Mensch keine wertvollere und dauerhaftere Liebe ❤️ wünschen können und ich habe so viel von meiner Beziehung zu Shane bekommen, dass es gierig wäre, mehr zu wollen“, erklärt Clarke. Sie und MacGowan waren seit 2018 vermählt und feierten am 26. November, vier Tage vor seinem Tod, ihren fünften Hochzeitstag.

In seinem Leben ist der Sänger häufig durch seinen Drogenkonsum und seinen riskanten Lebensstil aufgefallen. Seine Witwe möchte jetzt Menschen Mut machen, die mit ähnlichen Schwierigkeiten konfrontiert sind: „Ich möchte jedem, der in einer Beziehung mit jemandem ist, der Probleme mit Sucht, Angst oder Depression hat, sagen, dass er sich bitte selbst heilen und helfen lassen soll, und dass er sich um sich selbst kümmern soll, damit er die Kraft hat, weiterzumachen und seine Liebe zu genießen.“

Sie fügt hinzu: „Und für alle, die Angst haben, jemanden zu verlieren, sei gesagt, dass Millionen von Engeln auf euch aufpassen und euch unterstützen.“ Wenige Wochen vor seinem Tod hatte Clarke noch berichtet, dass sie Angst vor dem Ableben ihres Mannes habe.

Aufruf zur Nächstenliebe

Clarke möchte zusätzlich mehr Menschen dazu ermutigen, MacGowan im Gedächtnis zu behalten und appelliert an die Nächstenliebe: „Und wenn ihr nicht zur Beerdigung kommen wollt, würde Shane das sicher verstehen, er würde auch nicht gehen wollen! Aber wenn ihr euch an ihn erinnern wollt, dann bleibt das nächste Mal, wenn ihr einen Obdachlosen seht, stehen und schenkt ihm eure Zeit, euer Mitgefühl und euren Respekt und behandelt ihn wie einen Bruder oder eine Schwester.“