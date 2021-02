Pop Smoke ist auf dem neuen DMX-Album zu hören

Es ist das Comeback, auf das viele HipHop-Fans seit Jahren warten: Vergangenen März kündigte DMX sein neuntes Album an, nachdem er im Frühjahr 2019 aus dem Gefängnis entlassen worden war. Nun gibt die Rap-Legende Updates zum aktuellen Projekt und verrät dazu noch, dass es darauf einige Gastbeiträge geben wird.

In einem kürzlich veröffentlichten Interview gewährte DMX seinen Fans einen kleinen Einblick in sein erstes offizielles Studioalbum seit 2012. Bisher war nicht viel über das Projekt bekannt und auch aktuell hält sich der Rap-Veteran mit Informationen größtenteils bedeckt. Allerdings ließ er durchsickern, dass einige Hochkaräter auf seinem Album vertreten sein sollen. Hier könnt ihr einen kurzen Clip vom Interview sehen:

Pop Smoke als Gast

So nannte er zunächst die Jungs von Griselda, gefolgt von einem Namen, über den sich viele Fans freuen werden: Pop Smoke. Der im Februar 2020 ermordete Rapper konnte seinen immensen Siegeszug leider nicht mehr miterleben. Allerdings gehört er nach seinem Tod noch zu den erfolgreichsten Rappern weltweit und immer wieder tauchen hier und dort Gastbeiträge von ihm in Songs anderer Rapper auf. Sein Debutalbum SHOOT FOR THE STARS, AIM FOR THE MOON, welches ebenfalls posthum erschienen ist, hielt sich wochenlang in den oberen Rängen der Charts und erreichte in neun Ländern sogar den ersten Platz.

Auf die Frage, ob DMX die Möglichkeit hatte, Pop Smoke persönlich kennenzulernen, musste er hingegen mit Nein antworten. Jedoch finde er, dass der verstorbene Rapper einige Ähnlichkeiten mit ihm teilt. „Das Knurren war nur ein Zufall“, witzelt der Rapper. Damit deutete er das Geräusch an, das von beiden Künstlern häufig als Markenzeichen genannt wird.

Im August 2020 sprach der „Ruff Rider“-Rapper zuletzt über sein lang erwartetes Album. Seitdem wurde es jedoch wieder ruhig um das Projekt. Jedoch wuchs die Vorfreude kurz nach dem Meme-inspirierendem Clip, in dem Verzuz gegen Westcoast-Legende Snoop Dogg und DMX im Battle zu hören ist.