„Reflections On The Screen“: Superorganism veröffentlichen neuen Song

Mit dem Song „Something For Your M.I.N.D.“ erlangten Superorganism vor einigen Monaten Bekanntheit. Binnen kürzester Zeit hatten sogar Künstler wie Frank Ocean und Vampire Weekends Ezra Koenig von dem Oktett gehört.

Am 2. März erscheint nun endlich das Debüt-Album der acht Musikerinnen und Musiker aus England, Japan, Südkorea, Australien und Neuseeland.

Zuvor beglücken sie uns noch mit zwei Konzerten in Deutschland – am 22. Februar in Köln (Die Kantine) und am 23. Februar in Berlin (Festsaal Kreuzberg) – sowie mit einem neuen Song. „Reflections On The Screen“ könnt Ihr hier anhören:

Superorganism könnt Ihr außerdem im Juli auf dem Melt! Festival Live erleben.