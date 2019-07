Soundgarden wollen neues Album mit Chris Cornells Demos aufnehmen

Popkolumne, Folge 27

Trump & A$AP Rocky, Greta Thunberg & The 1975, Mike & the Mechanics: Die Popwoche im Rückblick

In unserer Popkolumne kommentiert unsere Autorin Julia Lorenz im Wechselspiel mit Linus Volkmann, was in der jeweils vergangenen Popwoche so passiert ist. Heute, in ihrer fünften Ausgabe, geht es um Trumps fragwürdigen Support für A$AP Rocky, Nathalie Portman als Donnergott, Popstar Greta Thunberg und um die herrlich durchschnittlichen Dadrocker Mike & the Mechanics.