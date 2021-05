Teddy Failure: Seht hier das Musikvideo zu „Summer Nights“ 

Das schwedische Produzentenduo Teddy Failure veröffentlichte mit ihrer neuen Videosingle „Summer Nights“ einen Song, der Vorfreude auf die kommenden Sommerabende macht. Dabei verbindet der Song Zweifel mit Ungezwungenheit und einem knackigen Beat.

„Summer Nights“ ist die dritte Single von Teodor Runsiö und Frans Torell. Darin kreieren sie mit leichtem Flow das Gefühl von warmem Sommerwind im Gesicht und verführen zum träumerischen Mitschwingen. Auch das Musikvideo fängt dieses Gefühl auf und zeigt zwei Teenager beim Rumalbern an einem warmen Sommerabend. Sowohl der Beat als auch die Lyrics lassen an den vergangenen Sommer zurückdenken und auf den kommenden hoffen.

Grown up kids ain’t better than this

On a summer night

All misfits but we don’t mind it

Under City lights