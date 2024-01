„The Greatest Night in Pop“: Netflix kündigt „We Are the World“-Doku an

Einen ersten Trailer zur Charity-Song-Doku gibt es bereits jetzt schon zu sehen.

Vor 39 Jahren entstand die Wohltätigkeitssingle „We Are the World“ und wurde zu einer globalen Sensation. 46 von einigen der bekanntesten Musiker:innen ihrer Zeit kamen zusammen, um mit den Einnahmen Geld für die Hungerhilfe in Afrika zu sammeln. Das Lied wurde zur Hymne von „Live Aid“ im Juli 1985, neben dem britischen Beitrag „Do they know it’s Christmas?“. Netflix hat jetzt „The Greatest Night in Pop“ für den 29. Januar angekündigt – eine Doku über den Erfolg und die Entstehung des Tracks.

Alte Aufnahmen aus dem Studio und neue Interviews

Der Film entstand unter der Regie und präsentiert Aufnahmen aus dem Studio von Jim Henson, in dem die Supergroup sich zusammensetzte. Zu den beteiligten Künstler:innen gehörten Bruce Springsteen, Smokey Robinson, Cyndi Lauper, Dionne Warwick und Huey Lewis, von denen alle neue Interviews für die Dokumentation beitrugen.

Geschrieben wurde der Text damals von Michael Jackson und Lionel Richie, wie letzterer bereits im Trailer berichtet.

Seht hier den Trailer zu „The Greatest Night in Pop“: