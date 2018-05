Am Wochenende fand mit dem „Homecoming“-Festival in Cincinnati, Ohio The Nationals erstes eigenes Festival statt, und das bot für deren Fans und Freunde gleich doppelt Grund zur Freude: Wie angekündigt, führten The National in ihrer Heimatstadt nämlich ihren Albumklassiker BOXER (2007) in voller Länge auf. Was nicht angekündigt war: Als Zugabe am zweiten Abend präsentierten Matt Berninger und Co. erstmals einen neuen Song namens „Light Years“.

Beim zweitägigen „Homecoming"-Festival traten neben The National unter anderem Father John Misty, The Breeders, Future Islands und Feist auf.

Anfang April hatten The National bereits ihr zweites eigenes Festival angekündigt. Es soll „There’s No Leaving New York“-Festival heißen, zwei Tage dauern und erstmalig am 29. und 30. September 2018 in, richtig, New York stattfinden – genauer gesagt im Forest-Hills-Stadion im Stadtteil Queens. Einen Fanclub, dessen Mitglieder unter anderem Vorzugstickets für sämtliche Liveshows ihrer Lieblingsband bekommen, haben The National ebenfalls gegründet.