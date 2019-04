The National veröffentlichen neues Video zu „Light Years“

The National bringen nur rund anderthalb Jahre nach SLEEP WELL BEAST ihr neues Album I AM EASY TO FIND heraus. Das neue Foto legt nahe, was die Band selbst damals andeutete: Das neue Album ist wohl teilweise zeitgleich mit dem vorherigen entstanden.

The National haben ein neues Video zu „Light Years“ veröffentlicht. Das Video zur zweiten Single aus dem bevorstehenden Album I AM EASY TO FIND setzt sich aus Szenen aus dem gleichnamigen Kurzfilm von Mike Mills („20th Century Women“, „Beginners“) zusammen.

I AM EASY TO FIND ist bereits das achte Album der Band und soll am 17. Mai erscheinen. Im Vorfeld werden The National eine Reihe einzigartiger Konzerte unter dem Titel „An Evening with The National“ geben. Die Veranstaltungsreihe besteht zum einen aus einer Vorführung des von Mike Mills produzierten Kurzfilms sowie aus verschiedenen Gastauftritten von Künstlern wie Gail Ann Dorsey, Kate Stables (This Is the Kit), Mina Tindle, Yuki Numata Resnick, James McAlister und dem Brooklyn Youth Chorus. Die Art der Gastperformance hängt hierbei vom jeweiligen Austragungsort ab.

Musikexpress präsentiert im Juli zwei Konzerte der Indierocker in Frankfurt und Hamburg. Zusätzlich kommen The National Ende des Jahres für sechs weitere Konzerte nach Deutschland.

Kooperation

The National auf „I AM EASY TO FIND“-Tour 2019 – die Deutschlandtermine im Überblick:

Mo, 15.07.2019 Jahrhunderthalle, Frankfurt

Di, 16.07.2019 Stadtpark, Hamburg

Di, 26.11.2019 Columbiahalle, Berlin

Mi, 27.11.2019 Columbiahalle, Berlin

So, 01.12.2019 RuhrCongress, Bochum

Mo, 02.12.2019 Palladium, Köln

Mi, 04.12.2019 Zenith, München

Do, 05.12.2019 Porsche-Arena, Stuttgart

Bereits für ihr viertes Studioalbum THE BOXER (2007) hatten The National einen Dokumentarfilm mit dem Titel A SKIN, A NIGHT produzieren lassen. Hierfür dokumentierte Vincent Moon den Studioalltag der Band. Der Film wurde 2008 zeitgleich mit der Compilation THE VIRGINIA EP veröffentlicht.

The National wurden 1999 in Cincinnati, Ohio gegründet. Für ihr aktuelles Album SLEEP WELL BEAST erhielten sie 2017 einen Grammy in der Kategorie „Best Alternative Music Album“.