The Smashing Pumpkins als Opening-Act für „Guns N’ Roses“-Stadiontour bestätigt

The Smashing Pumpkins wurden offiziell als Opening-Act für Guns N’ Roses‘ große Stadion-Welttournee bestätigt. Allerdings beschränkt sich der Deal bisher nur auf eine kleine Anzahl ausgewählter Termine in den USA. So sollen Billy Corgan und Co. bei insgesamt sechs Shows in Philadelphia, Detroit, Toronto, Washington DC, E. Rutherford und Boston gemeinsam mit Guns N‘ Roses auf der Bühne stehen.

Bereits 2017 hatte der „Smashing Pumpkin“-Frotmann seine Bewunderung für Axl Rose in einem Interview mit Joe Rogan kundgetan. So erklärte er: „Wenn ich mir Axl Rose anschaue, dann sehe ich eine absolut freie Person. Das liebe ich an ihm. Ich liebe, dass er einen Scheiß auf alles gibt. Das ist total faszinierend, weil es wirklich nur eine Handvoll amerikanischer Ikonen gibt, die wirklich frei sind.“

Guns N‘ Roses live 2020 – hier sind die Europatermine:

20.05 – Lissabon, PT @ Passeio Maritimo De Algés

23.05. – Sevilla, ES @ Estadio Benito Villamarin

26.05. – München, DE @ Olympiastadion

29.05. – London, UK @ Tottenham Hotspur Stadium

02.06. – Hamburg, DE @ Volksparkstadion

06.06. – Sölvesborg, SE @ Sweden Rock Festival

09.06. – Wien, AT @ Ernst Happel Stadium

12.06. – Florenz, IT @ Firenze Rocks Festival

14.06. – Bern, CH @ Stade de Suisse

17.06. – Warschau, PO @ PGE Narodowy

19.06. – Prag, CZ @ Letnany Airport

21.06. – Landgraaf, NL @ Pinkpop Festival

27.06. – Dublin, IE @ Marlay Park Concert Series

Tickets für die Tour gibt es online bei Eventim sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Aktuell besteht sogar die Chance, dass die Smashing Pumpkins bis zur Tour bereits einige neue Songs zu bieten haben werden. So erklärte Corgan zuletzt, dass die Band plane, bis Ende 2020 mit einem neuen Album in den Startlöchern zu stehen. Er nannte die bevorstehende Platte außerdem „das erste echte Album seit der Reunion“, weil man sich „zusammengesetzt und einen echten Klassiker“ fabriziert habe.

The Smashing Pumpkins haben seit ihrer Gründung im Jahr 1988 zigmal die Besetzung gewechselt, einziges konstantes Mitglied ist Frontmann Billy Corgan. Die momentane Besetzung umfasst nebst Corgan auch den Gründungsgitarristen James Iha und den Gründungsschlagzeuger Jimmy Chamberlin, gerne wird deshalb von einer Reunion gesprochen. Das zehnte Studioalbum der Rockband SHINY AND OH SO BRIGHT, VOL. 1 / LP: NO PAST. NO FUTURE. NO SUN aus dem Jahr 2018 stieß auf überwiegend positive Kritiken.

Auch Guns N’ Roses hatten zuletzt ihr Interesse an einem neuen Album bekundet. Allerdings gab Slash zu, dass man sich noch nicht sicher sei, wie und wann dieses produziert werden solle. Sollte die aktuelle Besetzung tatsächlich ein Album zustande bringen, wäre es – vom Cover-Album THE SPAGHETTI INCIDENT? abgesehen – die erste LP von Guns N‘ Roses seit dem 1991er-Werk USE YOUR ILLUSION, an dem Axl Rose, Duff McKagan und Slash gemeinsam beteiligt sind.