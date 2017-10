Darüber, dass das 30-jährige Jubiläum des The-Smiths-Klassikers THE QUEEN IS DEAD im vergangenen Jahr nicht gebührend genug gefeiert wurde, nämlich etwa mit einer Re-Issue, hat Morrissey sich ausgiebig aufgeregt.

Auch interessant The Queen Is Dead: Wie The Smiths die Popkultur beeinflussen Dass es nun, ein Jahr später, doch so weit ist, überrascht um so mehr. Auf dem 5-LP-Boxset findet sich das Original-Album in einer „remastered version“ neben seltenen Demos. So zum Beispiel auch eines von „I Know It’s Over”, das The Smiths vorab auf Soundcloud teilen.

Neben den Songs des Albums in der Deluxeversion wird es auch den bisher unveröffentlichten Konzertmitschnitt „LIVE IN BOSTON” auf CD und DVD geben. Eine exklusive Kostprobe gab es davon bereits bei uns zu hören. Außerdem liegt der Re-Issue auch Derek Jarmans Doku „The Queen Is Dead“ als DVD bei. Für Vervollständiger und Sammlerherzen.

THE QUEEN IS DEAD in der 2017 Master Deluxe Edition erscheint am 20. Oktober. Morrissey hat derweil bekanntlich sein Soloalbum für November angekündigt und hat mit „Spent The Day In Bed“ bereits die erste Single ausgekoppelt.

Die Tracklist von „THE QUEEN IS DEAD” (2017)

CD1 – Original-Album: 2017 Master

‘The Queen Is Dead’ ‘Frankly, Mr. Shankly’ ‘I Know It’s Over’ ‘Never Had No One Ever’ ‘Cemetry Gates’ ‘Bigmouth Strikes Again’ ‘The Boy With The Thorn In His Side’ ‘Vicar In A Tutu’ ‘There Is A Light That Never Goes Out’ ‘Some Girls Are Bigger Than Others’

CD2 – Zusätzliche Aufnahmen

‘The Queen Is Dead’ (full version) ‘Frankly, Mr. Shankly’ (demo) ‘I Know It’s Over’ (demo) ‘Never Had No One Ever’ (demo) ‘Cemetry Gates’ (demo) ‘Bigmouth Strikes Again’ (demo) ‘Some Girls Are Bigger Than Others’ (demo) ‘The Boy With The Thorn In His Side’ (demo mix) ‘There Is A Light That Never Goes Out’ (take 1) ‘Rubber Ring’ (b-side) ‘Asleep’ (b-side) ‘Money Changes Everything’ (b-side) ‘Unloveable’ (b-side)

CD3 – ‘Live in Boston’ – bisher unveröffentlicht

‘How Soon Is Now?’ (5.25) ‘Hand In Glove’ (2.58) ‘I Want The One I Can’t Have’ (3.24) ‘Never Had No One Ever’ (3.29) ‘Stretch Out And Wait’ (3.09) ‘The Boy With The Thorn In His Side’ (3.34) ‘Cemetry Gates’ (3.01) ‘Rubber Ring/What She Said/Rubber Ring’ (4.17) ‘Is It Really So Strange?’ (3.23) ‘There Is A Light That Never Goes Out’ (4.09) ‘That Joke Isn’t Funny Anymore’ (4.51) ‘The Queen Is Dead’ (5.08) ‘I Know It’s Over’ (7.39)