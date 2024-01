Super Bowl 2024: Usher kündigt „wichtige Gäste“ für Halbzeitshow an

Der Sänger hat sich bei der Planung von Auftritten von Elvis, Sinatra und Prince inspirieren lassen.

Es soll ein richtiges Spektakel werden: Usher wird am Sonntag, den 11. Februar, beim Super Bowl im Allegiant Stadium in Las Vegas auf der Bühne stehen und einen großen Gig hinlegen. Zuschauer:innen dürfen sich dabei wohl über „einige wichtige Gäste“ während des Auftritts freuen.

Usher will R&B repräsentieren

In einem Interview mit „Vogue“ sprach Usher über seine bevorstehende Halbzeitshow beim Super Bowl 2024. Dabei erklärte der 45-Jährige, dass man neben einer „Killer-Choreografie“ und „großen Kostümwechsel“ auch einige „wichtige Gäste“ erwarten könne. Um wen genau es sich handelt, verriet der Sänger zwar nicht, doch es soll sich um „Leute, die die Architekten des R&B repräsentieren“ handeln.

Insgesamt stehe der Auftritt unter dem Motto des R&Bs: „Diese Nacht wurde von mir speziell so gestaltet, dass R&B die Hauptbühne einnimmt.“ Usher, der selbst ein bekannter Name in dem Genre ist, hat sich zur Vorbereitung der Show von Vegas-Stars wie Frank Sinatra und Elvis Presley, aber auch von Michael Jackson und Prince inspirieren lassen.

Erst kürzlich veröffentlichte Usher ein Teaser-Video für seinen Super-Bowl-Gig und erklärte dazu, dass die Performance „30 Jahre in der Entwicklung“ gewesen sei.

Schaut euch hier den Super-Bowl-Teaser an:

Usher bringt am 09. Februar außerdem sein neues Album, COMING HOME, heraus. Es wird sein erstes Solowerk seit HARD II LOVE (2016) sein.