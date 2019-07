Yeasayer im Interview: „Wir haben mit Trump einen Reality-Show-Porno-Präsidenten”

Nun ist das erstens keine neue Erkenntnis. Und zweitens eine, die einen schnell in die Nähe von verschwörungsgläubigen Wirrköpfen rückt, wenn man ihre Konsequenzen zu fabulierwütig ausbuchstabiert. Aber Yeasayer sind zu schlau, um ein fatalistisches Album über den Abschied von der Freiheit aufzunehmen: Die Kritik am „Albtraum der amerikanischen Gegenwart“, wie Keating sagt, klingt bei Yeasayer mal verführerisch, mal unterschwellig bedrohlich. „And I’ll watch out for you my friend, if you keep an eye on my place while I’m out of town“, heißt es in „Let Me Listen In On You“: Bis gegen Ende des Songs überdeutlich wird, dass es um Überwachung geht, könnte man meinen, ein übergriffiger Lover habe das Wort ergriffen.

Zu trennen seien Sex und Macht eh nicht mehr. „Wir haben mit Trump einen Reality-Show-Porno-Präsidenten”, sagt Keating. „Das autoritäre Moment, das es bis zu einem gewissen Grad auch schon bei Präsidenten wie Reagan gab, wurde unter Trump erotisiert.“ Wenn Neurechte wie Stephen Bannon ihre politischen Gegner als „Cucks“ diffamieren, als Schlappschwänze also; wenn für Mister President himself ein Griff zum weiblichen Intimbereich als Machtdemonstration dient – kurz, wenn dumme, dauergeile Typen die Sprache der Pornografie in die Politik tragen: Warum ihr Treiben nicht mit überdrehter Musik kritisieren, mit Pop, der trotzdem sexy groovt? Keating plädiert für weniger Ernsthaftigkeit, weniger heiligen Respekt vor der Macht. „Humor ist vielleicht nicht der adäquateste Weg, mit der aktuellen Situation umzugehen“, sagt er. „Aber es ist trotzdem der einzige Weg, den ich kenne.“

Am 13. August werden Yeasayer beim „50 Jahre Musikexpress“-Festival in der Berliner Max-Schmeling-Halle auftreten. Weitere Acts sind Blood Orange und Tame Impala.

