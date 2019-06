Yeasayer veröffentlichen abgedrehtes Video zu „Ecstatic Baby“

Yeasayers Chris Keating 2017 beim „Buku Music + Arts Project“ in New Orleans, Louisiana.

Yeasayer haben nicht nur endlich ihr fünftes Album „EROTIC RERUNS“ veröffentlicht (und es damit zu unserem „Album der Woche“ geschafft) – auch ein neues Video zum Song „Ecstatic Baby“ haben die Psychedelic-Rocker direkt hinterhergeschoben.

In dem trippigen Video schwingen sich Yeasayer auf den Rücken verschiedener Rieseninsekten (und sogar eines Drachens) und erleben so ein farbenfrohes Abenteuer in einer abgedrehten CGI-Parallelwelt.

Chris Keating, Anand Wilder und Ira Wolf Tuton haben sich 2019 so einiges vorgenommen: Insgesamt 26 Konzerte werden sie auf ihrer US-Tour geben. Zusätzlich stehen zahlreiche Festivalauftritte an. Auch bei unserem Festival „50 Jahre Musikexpress – Das Festival“ in der Berliner Wuhlheide werden die New Yorker im August zu erleben sein. Außerdem dabei: Tame Impala und Blood Orange.

Tickets für unser großes Musikexpress-Jubiläums-Open-Air gibt es online bei eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für circa 50 Euro. Weitere Details findet Ihr auch auf Facebook.

Das Debütalbum der Band ALL HOUR CYMBALS erschien 2007. Seitdem waren Yeasayer bereits in verschiedenen amerikanischen TV-Shows zu sehen und liehen ihre Songs einer Reihe von Filmen, TV-Serien und Videospielen. Zuletzt hatten sie ihre neue Single „I’ll Kiss You Tonight“ inklusive dazugehörigem Video veröffentlicht.