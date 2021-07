Amy Winehouse wollte kurz vor ihrem Tod ein Mädchen adoptieren

Amy Winehouse, die bis zu ihrem Tod im Juli 2011 gegen ihre Alkohol- und Drogensucht ankämpfte, wird den meisten wohl nicht nur als geniale Musikerin in Erinnerung geblieben sein, sondern auch als gebrochenes Talent.

Anders erinnert sich Dannika Augustine an die britische Sängerin. Die 20-Jährige hat nun in einem Interview erzählt, dass Amy Winehouse sie vor zehn Jahren adoptieren wollte. „Sie war eine Mama für mich, ich hätte sie retten können“, so Augustine.

Amy Winehouse always had the dream of being a mother and in 2011 she met Dannika, a 10-year-old girl, on the island of Santa Lucia. Amy wanted to adopt her, she was very excited because she was finally going to be a mother, but she died days before signing the adoption papers 😞 pic.twitter.com/Ieiy8VAiek

