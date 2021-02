Bestellung von „Wu-Tang Clan“-T-Shirts sorgt für diplomatische Spannungen

Am Mittwoch den 3. Februar, ging die diplomatische Auseinandersetzung zwischen China und Kanada in die nächste Runde. Auslöser des Ganzen war die Bestellung von T-Shirts mit einem modifizierten Logo der Hip-Hop-Gruppe Wu-Tang Clan.

Auf den T-Shirts, die angeblich im vergangenen Sommer von einem Mitarbeiter der kanadischen Botschaft in Peking bestellt wurden, steht das Wort «Wuhan» über dem Emblem der Hip-Hop-Gruppe. Chinesische Kritiker behaupten jedoch, das „W“ sei eigentlich eine Fledermaus und das T-Shirt soll eine provozierende Anspielung auf den Zusammenhang zwischen den Tieren und dem Ausbruch des Virus in der Stadt Wuhan sein. Fledermäuse gelten als mögliche Ursprungswirte des SARS-CoV-2-Virus, das Ende 2019 in der chinesischen Großstadt Wuhan auftauchte und sich seitdem weltweit verbreitet hat.

China’s Foreign Ministry says it has lodged a solemn representation with the Canadian Embassy over reports staff ordered t-shirts last year with „Wuhan“ and a „bat symbol.“ Per blogger Zhou Xiaoping, this is the image. Any hip-hop fan can tell you though that’s a W for the Wu pic.twitter.com/ooTFzh2oRn

— Austin Ramzy (@austinramzy) February 1, 2021