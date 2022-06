Cro kündigt neues Album 11:11 an

Pandamasken-Rapper Cro hat überraschend ein neues Album für diesen Sommer angekündigt. Es soll den Namen 11:11 tragen und bereits am 12. August 2022 erscheinen – und damit weniger als eineinhalb Jahre nach seinem vorigen Album trip. Das kündigte Cro in einem Instagram-Video an, in dem er den sommerlichen Charakter des Albums betont: „Mein neues Album heißt 11:11 und es bedeutet mir sehr viel. Es ist wunderschön, es ist mein Lieblingsalbum tatsächlich. Es passt zum Sommer. Man kann dazu tanzen, man kann dazu feiern. Es ist sehr vibey, sehr wavey. Seid mal gespannt! Da steckt ganz viel Liebe drin.“

„Crobot“ und „Freiheit“: Bereits zwei Singles aus dem kommenden Album veröffentlicht

Ein wenig hatte sich die Albumankündigung dann aber doch schon angedeutet. So veröffentlichte der Rapper, der momentan viel Zeit auf der indonesischen Insel Bali verbringt, in den zurückliegenden Wochen zwei neue Singles, die – wie nun bekannt wurde – auch Teil des neuen Albums sein werden. Ende April releaste der Rapper zunächst die Single „Crobot“, einige Wochen später folgte der Song „Freiheit“. Am kommenden Freitag, dem 17. Juni, soll bereits eine dritte Albumsingle online gehen.

Cro hat sich den Albumtitel tätowiert

Den Albumtitel findet Cro wohl so gelungen, dass er ihn sich tätowieren ließ. In dem Instagram-Video zeigt er seine beiden Füße, auf denen jeweils die Zahl 11 prangt. Das nun angekündigte Album ist das mittlerweile fünfte Studioalbum von Cro, nach seinem Debütalbum RAOP (2012), MELODIE (2014), TRU (2017) und TRIP (2021). Während zwischen den beiden zurückliegenden Alben fast vier Jahre Abstand lagen, ist der Rapper nun wohl wieder in Produktionslaune. Zuletzt war Cro auch als Featuregast zu hören – auf den Songs „Alles anders (weniger im Arsch)“ von R&B-Artist Schmyt sowie auf „Glücklich“ der Dresdener Rapcrew 01099.