„Deutschland 89“ auf Amazon Prime Video: Ein Mann für alle Fälle

Auch in Staffel 3 fällt den Showrunnern Anna Winger und Jörg Winger noch allerhand ein: Die Handlung rund um politische Ereignisse des Herbsts 1989 nimmt schnell an Fahrt auf, hat dabei aber auch die nötige Zeit, um sich auf Schlüsselthemen zu fokussieren.

Doch wo starten wir? Martin Rauch (Jonas Nay) hätte nach seinen beiden aufreibenden Spionage-Einsätzen vor allem eines gerne gehabt: seine Ruhe. Im Jahr 1989, also zu Beginn der Handlung von Staffel 3, hat er diese noch. Martin arbeitet gerade bei Robotron, einer Firma, die sich auf Computergeräte spezialisiert hat, und geht zudem voll in seiner Rolle als Vater auf, ist er doch seit dem Weggang seiner Ex-Freundin Annett Schneider nach Moskau für die Erziehung des gemeinsamen Sohnes Max verantwortlich. Nun kommt es aber, wie es kommen muss und Martin wird erneut von der HVA, dem Außengeheimdienst der DDR, eher widerwillig für einen Auftrag reaktiviert. „Kolibri“, so sein Deckname, ist zurück.

Alle wollen Martin Rauch

Rauch soll herausfinden, wie der neue Regierungsentwurf für ein Reisegesetz aussieht und ob Generalsekretär Egon Krenz darin „über das Ziel hinaus“ schießt. Falls ja, soll er verhindern, dass das Papier in die Regierungssitzung am 9. November 1989 kommt. Der Text gelang in die Sitzung und es war – man kennt es aus den Geschichtsbüchern – Günther Schabowski, Sekretär für Informationswesen, der in der darauf folgenden Pressekonferenz zum Thema Reisefreizügigkeit die berühmten Worte „…nach meiner Kenntnis ist das sofort, unverzüglich“ sagte und die Menschen vor ihren Fernsehgeräten gleichermaßen in Ungläubigkeit und Jubel ausbrechen ließ. Auch der weitere Verlauf ist bekannt. Martin muss sich in der Folge von der HVA Kritik in Bezug auf seine nicht erfüllte Mission und den Auswirkungen seines fehlenden Eingreifens (Mauerfall) anhören. Er wird aber, obwohl er eigentlich dem Leben als Spion schon abgeschworen hatte, von allen Seiten umworben. KGB sowie CIA und BND wollen ihn haben. Für die letzteren beiden – es kommt zum Wiedersehen mit der ehemaligen Affäre Brigitte Winkelmann (Lavinia Wilson) – sagt er zu.