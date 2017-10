Gegen den Herbst-Blues: Wir schicken Euch zum New Fall Festival 2017

Spätestens, wenn auch das letzte Laub vom Baum fällt und es schon um 17.30 Uhr dunkel wird, wissen wir: Der Herbst ist da. Für Konzertgänger heißt das: Schluss mit Open Air.

Destroyer, Austra oder Little Dragon – für jeden etwas dabei

Die Highlights in diesem Jahr sind neben aufregenden Newcomern auch etablierte Künstler. So präsentiert Destroyer in der NRW-Landeshauptstadt sein neues Album KEN live, auf dem jeder einzelne Song quasi ein kleiner Filmtrailer ist.

Wer hingegen eher ein Freund von Art Pop ist, fühlt sich bei Little Dragon gut aufgehoben. Die schwedische Band hat bereits den Festivalsommer mit ihren extravaganten Bühnenoutfits verzaubert und wird es wohl genauso im Stuttgarter Mozartsaal tun.

Fans von politisierter Popmusik kommen bei Austra auf ihre Kosten. Ihr aktuelles Album FUTURE POLITICS verbindet gekonnt die Probleme unserer Zeit mit treibenden Synthie-Beats. Unterstützt wird das Trio beim New Fall Festival von tUnE yArDs, die Folk und Indie-Pop miteinander verquirlen und außerdem ein neues Album angekündigt haben.

Ausgefallenerweise spielt die außergewöhnliche Kombi in Stuttgart in der Straßenbahnwelt. Das kann sich bestimmt sehen lassen.

Wer wann und wo genau spielt, könnt Ihr nochmal auf der Website vom New Fall Festival nachschauen.

Staubt Tickets ab!

Neugierig geworden? Super, denn: Ihr könnt live dabei sein. Wir verlosen für die Konzerte von Destroyer, Austra sowie Little Dragon jeweils 2 x 2 Karten.

Dafür müsst Ihr nichts weiter tun, als in dem unterstehenden Gewinnformular Euren Wunschact + Wunschstadt angeben, also etwa „Austra + Düsseldorf“. Eine Ausnahme gibt’s: Destroyer spielt nur in Düsseldorf, also geht hier nur „Destroyer + Düsseldorf”.

