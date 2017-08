Großes Kino und ein bisschen Shoegaze – 8 neue Alben, die Ihr jetzt im Stream hören könnt

Ist das Sommerloch vorbei? Nachdem wir schon befürchtet hatten, Euch nach den vier Alben in der vergangenen Woche nochmal so wenig Stoff bieten zu können, kam – Gott sei Dank – die Entwarnung. In Kalenderwoche 32 könnt Ihr Euch auf mindestens acht tolle Alben aus den unterschiedlichsten Genres freuen.

Unser Album der Woche kommt diesmal von den portugiesischen Shoegaze-Experten First Breath After Coma. DRIFTER ist ihr bereits zweites Album. Außerdem gibt es gleich zwei Kino-Soundtracks, wenn man so will: zum einen von Oneohtrix Point Never zum Robert-Pattinson-Thriller „Good Times“. Der hat bei den Filmfestspielen in Cannes sogar den Preis für den besten Soundtrack gewonnen. Zum anderen vertonen die Trailer Trash Tracys das Mystery-Drama „Althaea“.

Zusätzlich gibt es auch noch ein neues Album von Courtney Barnetts Ehefrau Jen Cloher, Neues von Sivu, ein frisches „Hip-Hop meets Britpop“-Mash-Up von Rat Boy sowie eine neue Indie-Rock-Perle von The Districts. Oben drauf packen wir Euch auch die Rezi vom neuen Chip-Album. Aber am besten lest Ihr selbst unsere Reviews – und wenn Ihr wollt, könnt Ihr dort sogar in die Alben reinhören. Hoch lebe YouTube und Co.!

Album der Woche: First Breath After Coma – „DRIFTER“

Und auch diese Alben sind am 11. August 2017 erschienen:

