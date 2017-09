Livedebüt: Hört hier The Nationals neues Album „SLEEP WELL BEAST“ im Stream

Am Montag gaben The National ein ganz besonderes Konzert: Im „Union Transfer“ in Philadelphia spielten sie ihr neues Album SLEEP WELL BEAST in voller Länge. Einen Mitschnitt der Liveversionen der 12 neuen Songs könnt Ihr via NPR im Stream hören.

The Nationals siebtes Studioalbum SLEEP WELL BEAST erscheint am 8. September. Zuvor veröffentlichte die Band bereits die Songs „The System Only Dreams In Total Darkness“, „Guilty Party“, „Carin At The Liquor Store“ und „Day I Die“.

Anlässliches ihres neuen Albums besuchten wir The National in New York. Unsere Titelgeschichte aus dem Musikexpress 9/2017 könnt Ihr hier in voller Schönheit und Länge nachlesen.