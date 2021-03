Musikexpress präsentiert: Metronomy auf Deutschlandtour 2022

Metronomy kündigen neue Konzerttermine für verlegte Deutschland-Termine an. Des Weiteren erweitern sie ihre Tour um vier weitere deutsche Stationen.

Metronomy auf Deutschlandtour 2022 – präsentiert vom Musikexpress:

11.03.2022 München, Neue Theaterfabrik

17.03.2022 Dresden, Reithalle

23.03.2022 Berlin, Columbiahalle

25.03.2022 Hamburg, Markthalle

26.03.2022 Köln, Carlswerk Victoria

28.03.2022 Mannheim, Alte Feuerwache

Tickets können auf Eventim wie auch an allen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Darüber hinaus behalten Konzertkarten für Dresden (ursprünglich am 03. April 2020) und Mannheim (ursprünglich am 04. April 2020) ihre Gültigkeit für die anstehenden Termine.

Metronomy melden sich mit neuer Single zurück

Des weiteren veröffentlichten Metronomy erst am Mittwoch (17. März 2021) ihre neue Single „Picking Up For You“. Diese kam mit zugehörigem Video und kündigte eine Jubiläums-Version ihres THE ENGLISH RIVIERA-Albums aus dem Jahr 2011 an.

Dieses erscheint am 30. April 2021 und kommt in Form einer Doppel-Vinyl und sogar einer Kassette daher. Vorbestellen könnt Ihr das in Metronomys offiziellem Onlineshop.

Seht das Musikvideo zu „Picking Up For You“ hier:



Im Jahr 2019 brachte die bereits 1999 gegründete britische Indietronicband Metronomy ihr aktuelles und viertes Album METRONOMY FOREVER heraus. Die siebzehn Tracks umfassende Platte bekam von Musikexpress-Redakteur Jochen Overbeck sogar viereinhalb Sterne, denn Sänger Joseph Mount „schickt [seiner Meinung nach] eine Handvoll perfekter Popsongs aus seinem Pop-Retreat in der britischen Provinz.“

Ferner kamen Metronomy bereits im VÖ-Jahr von METRONOMY FOREVER für einige Stopps nach Deutschland. Hörer*innen müssen sich nun zwar noch eine Weile gedulden, dennoch: 2022 kommen sie (hoffentlich) zurück.