Was verschlägt eine Band wie Tame Impala, die gerade Headliner beim Coachella-Festival war, in eine Klitsche wie das Fillmore in Miami Beach? Kaum hatte sich die australische Psych-Pop-Sensation für ihren ersten Gig angekündigt, war in Miami jedenfalls die Hölle los. Es waren nicht nur die üblichen Scalper, die sich mit Tickets eindeckten, sondern auch die offenbar immer zahlreicher werdenden Hardcore-Fans, inklusive ihrer kompletten Familien.

Der Aufschrei all jener, die sich vergeblich um Tickets bemüht hatten, verhallte indes ungehört: Der Umzug in eine größere Halle wurde nicht in Erwägung gezogen – und ein zusätzlicher Gig kam aus Termingründen eh nicht infrage. Was bedeutete, dass sich bereits Stunden vor Konzertbeginn lange Schlangen ums Fillmore bildeten – und die Glückskinder, die’s schließlich in die Halle schafften, umso glücklicher waren und für eine knisternde Atmosphäre sorgten.

Kevin Parker – ein fast schon pathologischer Perfektionist