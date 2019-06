Taylor Swift feiert mit ihrem neuen Video zu „You Need To Calm Down“ die LGBTQ-Community

Taylor Swift hat ihr neues Video zu „You Need To Calm Down“ veröffentlicht und sorgt damit für ordentlich Gesprächsstoff.

Zuletzt hatte Swift an der Seite von Panic! At The Discos Brendon Urie mit dem gemeinsamen Song „ME!“ für mehr Selbstliebe plädiert. Jetzt spricht sich die Sängerin mit ihrer neuen Singleauskopplung aktiv gegen die leider längst nicht ausgestorbene Homophobie aus. Swifts klare Lyrics und zahlreiche Cameos aus der queeren Entertainment-Industrie sorgen dafür, dass die Nachricht auch beim letzten Hinterwäldler ankommt.

„You just need to take several seats and then try to restore the peace

And control your urges to scream about all the people you hate

Cause shade never made anybody less gay“