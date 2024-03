The 1975 live in Hamburg: Tickets, Setlist, Anfahrt, Support und Wetter

Für sie stehen fünf Konzerte in Deutschland an. Das erste findet am 05. März in Hamburg statt.

Schon bald müssten The 1975 in Deutschland eintreffen, nachdem sie in den vergangenen Tagen einige Konzerte im europäischen Umland gegeben haben. Am 05. März stehen sie dann im Rahmen ihrer „Still… At Their Very Best“-Tour auf der Bühne der Hamburger Barclays-Arena, bevor es für vier weitere Gigs nach Berlin, München, Frankfurt und Köln geht. Hier gibt es alle Infos zum ersten Abend in Deutschland und wo es noch Tickets gibt.

Startzeiten und Support

Die Show soll laut Plan um 20 Uhr starten, zunächst aber mit dem Support, den The 1975 mit dabei haben – Been Stellar. Der Einlass ist für 18 Uhr angesetzt. Während der Beginn von Been Stellar laut Ticket um 20 Uhr zu erwarten ist, schreibt die Barclays-Arena auf ihrer Website, die fünfköpfige Band würde bereits um 19.30 Uhr spielen. Wer sicher gehen möchte, sollte also vorsichtshalber rechtzeitig da sein. The 1975 selbst werden danach ihr etwa zweistündiges Konzert geben.

„Kids 1995“ von Been Stellar:

Tickets

Aktuell sind für den Dienstagabend noch Karten in verschiedenen Kategorien erhältlich, es besteht noch die Wahl zwischen zwei Sitzplatz-Sections und den Stehplätzen. Relativ ähnlich steht es auch um den Berlin-Gig eine Woche später, hier sind jedoch nur noch Sitzplätze zu haben. Neben den Standard-Tickets gibt es auch noch die Möglichkeit der VIP-Logen-Pakete, die für Hamburg ebenfalls noch verfügbar sind. Reguläre Karten gibt es ab etwa 70 Euro, für die VIP-Plätze muss mit 235 Euro deutlich tiefer in die Tasche gegriffen werden.

Setlist

Besucher:innen können mit diesen Hits rechnen, die The 1975 bereits bei vergangenen Konzerten ihrer aktuellen Tournee performten:

„The 1975 (BFIAFL)“ „Looking for Somebody (to Love)“ „Happiness“ „Part of the Band“ „Oh Caroline“ „I’m In Love With You“ „A Change of Heart“ „Robbers“ „Me“ „You“ „fallingforyou“ „About You“ „When We Are Together“ „Jesus Christ 2005 God Bless America“ „If You’re Too Shy (Let Me Know)“ „TOOTIMETOOTIMETOOTIME“ „It’s Not Living (If It’s Not With You)“ „The Sound“ „Give Yourself a Try“ „Somebody Else“ „Chocolate“ „Love It If We Made It“ „Sex“ „People“

Anfahrt

Die Anfahrt zur Arena ist recht unkompliziert. Die Adresse der Barclays-Arena lautet: Sylvesterallee 10, 22525 Hamburg.

Die Sylvesterallee wird allerdings an Veranstaltungstagen gesperrt. Wer mit dem Auto anreisen möchte, sollte stattdessen diese Adressen ins Navi eingeben und aufgrund der hohen Nachfrage an Parkplätzen etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde extra einplanen:

Hellgrundweg 50, Parkplätze ROT, GRAU und den VIP-Parkplatz BLAU

Schnackenburgallee 112, Parkplätze WEISS und GELB

Die Parkplätze kosten ca. neun Euro.

Der Veranstalter weist allerdings darauf hin, dass es ratsam ist, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Diese tendieren dazu, an Veranstaltungstagen sehr voll zu werden, weshalb auch hier extra Zeit eingeplant werden sollte. Besucher:innen haben hier folgende Möglichkeiten.

Mit der S-Bahn: Vom Hauptbahnhof mit der S3 Richtung Pinneberg oder mit der S21 Richtung Elbgaustraße bis zur Haltestelle Stellingen/Arenen. Von dort geht’s entweder mit dem Shuttlebus oder in 10 bis 15 Minuten zu Fuß zur Arena.

Vom Hauptbahnhof mit der S3 Richtung Pinneberg oder mit der S21 Richtung Elbgaustraße bis zur Haltestelle Stellingen/Arenen. Von dort geht’s entweder mit dem Shuttlebus oder in 10 bis 15 Minuten zu Fuß zur Arena. Mit dem Bus: Mit der Linie 22 (S-Blankenese – U-Kellinghusenstr.) bis zur Haltestelle „Hellgrundweg/Arenen“ oder mit der Linie 180 (S-Holstenstr. – S-Stellingen – Arenen) bis zur Haltestelle „Am Volkspark“.

Alle Veranstaltungstickets der Barclays-Arena enthalten ein Ticket für alle Verkehrsmittel des Hamburger Verkehrs Verbund (HVV) für den gesamten Tag des Events.

Wetter

Das Wetter in Hamburg ist für die norddeutschen Verhältnisse aktuell gar nicht mal so schlecht. Für den Tag der Veranstaltung ist zwar nicht großartig Sonne vorhergesagt – regnen soll es aber auch voraussichtlich nicht, einige kurze Schauer sind jedoch möglich. Wer plant, lange vor der Arena zu warten oder zu Fuß dort hinzugehen, sollte also vorsichtshalber darüber nachdenken, einen Regenschirm einzupacken. Temperaturtechnisch bewegen wir uns am 5. März zwischen 5 und 10 Grad, durch einen leichten Wind kann es jedoch frisch werden, eine dicke Jacke sollte also definitiv mit eingeplant werden.