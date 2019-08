Them Crooked Vultures: Dave Grohl äußert sich zu potentieller Reunion

Foto: FilmMagic, Jeff Kravitz. All rights reserved.

Dave Grohl hier bei einem Auftritt von Them Crooked Vultures beim Coachella Valley Music & Arts Festival 2010 in Indio, Kalifornien.

Dave Grohl hat sich in einem Interview zu einer möglicher Reunion seines Nebenprojekts Them Crooked Vultures geäußert — und die Chancen für eine Wiedervereinigung der Supergroup stehen demnach gar nicht so schlecht.

„Im Prinzip sind wir immer noch eine Band“, so Grohl im Gespräch mit „The Guardian“. „Wir kommen zwar nur alle zehn Jahre zum Proben zusammen, aber das letzte Mal ist jetzt auch schon wieder fast eine Dekade her, oder?“, erklärte der Sänger weiterhin. Zwar könne er aktuell keine offiziellen Informationen zu einer möglichen Reunion mit der Öffentlichkeit teilen, man dürfe sich aber sicher sein, dass sich die Zahnräder ständig in Bewegung befänden.

Allein die Tatsache, dass ihm das Projekt die Möglichkeit gegeben hätte, mit dem ehemaligen Led-Zeppelin-Bassisten John Paul Jones im Studio und auf der Bühne zu stehen, sei für Grohl bis heute unbegreiflich.

„Manchmal sitzt du einfach nur total relaxt mit ihm auf einem Sofa und hast völlig vergessen, dass er ein Teil von Led Zeppelin war. Dann fängt er an zu spielen und du wirst plötzlich wieder daran erinnert, dass du im Vergleich zu diesem Mann nur ein winziges Staubkörnchen bist“, so Grohl, der als ehemaliges Mitglied Nirvanas und Gründer der Foo Fighters bei vielen Musikern und Fans selbst einen Legendenstatus innehat.

Zuletzt veröffentlichte Grohl mit seiner Hauptband eine Überraschungs-EP mit dem Titel „00950025“, auf der sich drei Live-Aufnahmen der Songs „Wattershed“, „For All The Cows“ und „Next Year“ befinden und die von Fans als Vorbote für ein neues, größeres Projekt der Foo Fighters gedeutet wird. Ihr aktuelles Album CONCRETE AND GOLD erschien 2017.

The Crooked Vultures wurden 2009 von Grohl, John Paul Jones und Queens Of The Stone Ages Josh Homme gegründet. Das selbstbetitelte Debütalbum erschien im November desselben Jahres und erhielt fast durchweg positive Kritiken.